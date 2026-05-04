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▲范琪斐（右）旅行途中緊黏男友，而男友正臉被凱莉後製遮住了。（圖／凱莉蹲下去臉書）

▲范琪斐（左）在鏡頭前大方親向男友臉頰，完全不害羞。（圖／凱莉蹲下去臉書）

60歲資深媒體人范琪斐離婚2年後，今年3月宣布結識新對象，兩人火速墜入愛河。近日她更帶著交往僅1個月的男友，與好友「百靈果凱莉」一家人前往日本北海道度假。旅途中范琪斐與新歡宛如連體嬰般形影不離，不僅在鏡頭前大方親吻，更被男友扛雪具的貼心舉動澈底征服，甜蜜氛圍讓凱莉也看傻，笑說他們是「熱戀組」。凱莉昨（3）日晚間在社群上傳這支出國影片，分享范琪斐帶男友和她們夫妻倆一起出國的旅遊過程。范琪斐表示自己才和男友交往1個月，男友是百靈果的粉絲，凱莉因此調侃，稱男友該不會是想跟自己玩，所以才火速與范琪斐交往。而范琪斐不受凱莉挑撥，一路和男友恩愛緊黏，在飯店吃早餐時還笑說：「現在咖啡都不用自己倒，有人幫我倒」，凱莉則虧她只是需要看護。凱莉也故意將范琪斐和男友親密依偎的畫面剪在一起，調侃范琪斐情侶是「熱戀組」，而她和老公則是「育兒組」；餐桌上范琪斐和男友聊得超開心，凱莉只能崩潰面對女兒的哭鬧，兩組旅遊氛圍形成鮮明對比，讓粉絲笑翻。影片的最後，凱莉還問范琪斐，這趟旅程男友有加分嗎？范琪斐羞澀地說：「有，真的有加分」，最後更在凱莉的鼓譟下，大方親向男友的臉頰，看得出來心情很不錯。范琪斐在2024年8月宣布與美籍前夫「蘿蔔頭（Roberto）」離婚，坦言婚姻有第三者的介入，雙方都不快樂，所以選擇分開。離婚後范琪斐一度陷入低潮，後來才重新振作，並在交友軟體上認識「跑友」，這才驚覺年齡不是問題，開始積極交友，所以認識了如今的男友「KY」。范琪斐日前公開戀情時形容男友給她的第一印象是陽光、開朗，兩人認識第3天就相約小酌聊天，范琪斐對男友很有好感，當下直接跟男友說：「你現在有兩個選擇，一個是當砲友，一個是當男朋友」，結果男友回她：「小朋友才做選擇，我兩個都要」，兩人就這樣正式展開交往，戀愛進展神速。