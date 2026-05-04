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在蘋果財報優於預期帶動下，美國科技股上週五（1日）多數走高，那斯達克、標普500指數再度刷新歷史新高，再加上台指期夜盤上漲760點，帶動台北股市今（4）日開盤上漲301.76點、來到39228.39點，隨後漲逾千點，站上40000點關卡。大盤開高之際，中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲1.24點、來到385.82點。今日開盤量大強勢個股：聯電、臻鼎-KY、旺宏、京元電子、群創；開盤量大弱勢個股：友達、光洋科、穩懋、聯合再生、全新。權值股全數走高，權王台積電上漲65元、來到2200元；台達電開盤上漲85元、來到2250元；鴻海開盤上漲4.5元、來到224元。美國總統川普在5月1日法律期限屆滿之際，正式致函國會，宣稱對伊朗的敵對行動已經終止，即使美軍仍持續部署於中東地區，並維持對伊朗的軍事壓力。川普透露，伊朗確實有意達成協議，但他並不滿意伊朗目前的新提案。此外，投資人逐漸消化戰事帶來的潛在衝擊，企業獲利表現成為關注焦點。根據外媒統計顯示，約81%的標普500成分股企業第一季財報優於預期，推動美股上月繳出自2020年以來最佳單月表現。美股四大指數多數走高，道瓊指數下跌152.87點或0.31%，報49499.27點，那斯達克指數上漲222.13點或0.89%，報25114.44點，標普500指數上漲21.11點或0.29%，報7230.12點，費半指數上漲91.64點或0.87%，報10595.34點。台股ADR表現分歧，台積電ADR上漲0.41%，日月光ADR上漲0.57%，聯電ADR下跌0.08%，中華電信ADR下跌0.44%。台指期夜盤走高表態，終場上漲760點或1.93%，收在40102點，台積電期貨盤後上漲40元。