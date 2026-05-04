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國民黨上週內部傳出立法院長韓國瑜支持8000億版本軍購案，黨副主席季麟連在中常會上怒嗆「賣黨求榮」，揚言要開除韓國瑜。對此，黨主席鄭麗文第一時間形容季麟連「情感豐沛」激動發言，她今（4）日再回應表示，這件事已經翻篇、過去了，有人故意要把這件事擴大、操作，也是用心非常奇怪。鄭麗文今上《千秋萬事》指出，季麟連當時的脫序、衝動談話，沒有人事先知道，讓大家都非常傻眼，實屬意外！事實上，沒有人質疑韓院長，所以也不需要做任何處理。鄭麗文說，她當時立刻就說季麟連太衝動了，並表達對韓院長高度肯定，希望大家不要再發酵和不必要解釋這件事，她更致電韓院長，希望不要造成不必要的傷害。季麟連當時講話是說相信韓院長不會做不適當的事情，並未咬定韓院長，所以也絕對沒有這些質疑，而季麟連只是情緒化發言而已，這件事情到此為止，就事論事，對事不對人。鄭麗文更強調，這麼一點點、一句話而已，沒有造成什麼傷口，國民黨有這麼脆弱嗎？韓院長有這麼脆弱嗎？這件事情已經翻篇、過去了，有人故意要把這件事擴大、操作，用心非常奇怪。至於季麟連和韓院長幾十年的兄弟，他們之間的事情會自己去解決。