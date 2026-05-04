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▲黃韻玲（如圖）卸任北流音樂中心董事長一職後，將擔任本屆金曲獎評審團主席。（圖／綠光創藝提供）

2026年第37屆金曲獎頒獎典禮將在6月27日於台北小巨蛋登場，典禮籌備進入尾聲，今（4）日有消息指出，天生歌姬A-Lin（黃麗玲）自薦成功，將首度擔任金曲獎主持人。至於金曲評審團主席則是由前北流董事長、黃韻玲出任，這是她第2次接下這個重擔，金曲獎入圍名單也將在5月13日下午公布。去年在台東跨年演唱會上大放光彩的A-Lin，被網友大讚主持超幽默，希望她去當金曲獎主持人。A-Lin日前出席活動時也坦言，自己非常有意願，「我是有一直毛遂自薦3、4年了，認真的！」經紀人則透露金曲獎有來詢問，但工作檔期還在確認中；如今則有好消息傳出，據《CTWANT》報導，本屆金曲獎頒獎典禮主持人已定案，確定是A-Lin擔任。而日前才剛卸任北流董事長的黃韻玲今年也將二度擔任評審團主席。黃韻玲是演藝圈知名製作人、演員、歌手，入圍過金鐘、金馬、金曲獎，演藝資歷豐富，更有「音樂精靈」的美稱，非常有主席資格。至於金曲獎入圍名單公布時間，預計是在5月13日下午，但目前金曲獎官方尚未宣布以上消息，具體內容還要等官方公開。《NOWNEWS今日新聞》也已詢問A-Lin回應，但至截稿前尚未獲得回覆。