現代許多建案會選用「電子鎖」當住家大門，也有很多民眾會把傳統的大門鎖，換成可用指紋、卡片等開啟的電子鎖，不過有消防員就提醒，電子鎖在火災發生時，很有可能打不開！建議安裝電子鎖前，要先確認好電子鎖是否能從內部直接開啟、備用鑰匙的位置等，若家中電子鎖不能從內部快速開啟機制，可以考慮更換成有機械快開構造的電子鎖。
沒電還能開 但火災高溫電子鎖恐失效
經常分享防災觀念的消防人員社群平台「消防神主牌」，在Threads表示，現在很多人會把大門換成指紋或密碼的電子鎖，就連新建案也會配置電子鎖，但很多人沒有想到，若發生火災，電子鎖還能打開嗎？現在大部分電子鎖是使用電池供電，所以一般停電後，只要電池還有電就能開啟，但火災的情況不同。
火災的高溫可能會讓電子鎖的電池在極短時間失效，高溫讓電池電壓急速下降，導致電子鎖失效，更直接的問題是，火場的高溫可能讓電子鎖的外殼和內部電路直接燒毀，整個面板熔化，機械結構卡死，就算電池還有電也無法正常運作。
機械快開設計很重要 備用鑰匙要放好
消防神主牌指出，如果這時候電子鎖打不開，很容易就被困在家裡，建議電子鎖在內側要有機械快開的設計，也就是可以直接旋轉或推開的把手，不需要任何的電力，就能讓門開啟。消防神主牌建議，現在就能測試自家的電子鎖能不能從內部直接開啟，如果不能就要考慮緊急逃生方式。
消防神主牌提醒，電子鎖的備用機械鑰匙相當重要，備用鑰匙應該放在一個全家人都知道、可以快速拿到的位置，而不是門外鞋櫃抽屜，另外，備用鑰匙不要只放在家裡，也要給一個信任的不同住家人或鄰居保管，萬一需要從外面進入救援，或是電子鎖失效時還有機械鑰匙可以進入。
有電子鎖商家也在下方留言表示，現在電子鎖室內一定都有機械開鎖方式，沒有電、故障都能從內部開門。火災發生時，如果沒有鑰匙的傳統鎖，也是需要靠破壞方式進去搶救，電子鎖也一樣；她也提醒，備用鑰匙放在哪裡都可以，就是不要放在家裡，以免要從外面進入時進不去。
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經常分享防災觀念的消防人員社群平台「消防神主牌」，在Threads表示，現在很多人會把大門換成指紋或密碼的電子鎖，就連新建案也會配置電子鎖，但很多人沒有想到，若發生火災，電子鎖還能打開嗎？現在大部分電子鎖是使用電池供電，所以一般停電後，只要電池還有電就能開啟，但火災的情況不同。
火災的高溫可能會讓電子鎖的電池在極短時間失效，高溫讓電池電壓急速下降，導致電子鎖失效，更直接的問題是，火場的高溫可能讓電子鎖的外殼和內部電路直接燒毀，整個面板熔化，機械結構卡死，就算電池還有電也無法正常運作。
機械快開設計很重要 備用鑰匙要放好
消防神主牌指出，如果這時候電子鎖打不開，很容易就被困在家裡，建議電子鎖在內側要有機械快開的設計，也就是可以直接旋轉或推開的把手，不需要任何的電力，就能讓門開啟。消防神主牌建議，現在就能測試自家的電子鎖能不能從內部直接開啟，如果不能就要考慮緊急逃生方式。
消防神主牌提醒，電子鎖的備用機械鑰匙相當重要，備用鑰匙應該放在一個全家人都知道、可以快速拿到的位置，而不是門外鞋櫃抽屜，另外，備用鑰匙不要只放在家裡，也要給一個信任的不同住家人或鄰居保管，萬一需要從外面進入救援，或是電子鎖失效時還有機械鑰匙可以進入。
有電子鎖商家也在下方留言表示，現在電子鎖室內一定都有機械開鎖方式，沒有電、故障都能從內部開門。火災發生時，如果沒有鑰匙的傳統鎖，也是需要靠破壞方式進去搶救，電子鎖也一樣；她也提醒，備用鑰匙放在哪裡都可以，就是不要放在家裡，以免要從外面進入時進不去。