今年雙北出現漢他病毒症候群2例，街頭也傳出老鼠亂竄，有不少民眾擔心，老鼠跑進家裡怎麼辦？有內行民眾在Threads分享，用一張紙、花生醬、黏鼠板、箱子就能自制捕鼠陷阱，最後也成功抓到老鼠，還有其他人實測也抓到了！環境部也提醒民眾居家「防鼠三不」：不讓鼠來、不讓鼠吃、不讓鼠住，預防老鼠入侵家中。
漢他病毒症狀恐急性腎衰竭 接觸排泄物有機會傳染
近期傳出街頭有老鼠亂竄，雙北更出現2起漢他病毒症候群案例，疾管署指出，漢他病毒是人畜共通的傳染病，人類吸入、接觸到帶有漢他病毒的鼠類排泄物或分泌物，像是糞便、尿液、唾液污染的塵土、物體，或被有病毒的齧齒類動物咬傷，就很有可能被感染。
若感染漢他病毒，會出現突然且持續性發燒、結膜充血、虛弱、背痛、頭痛、腹痛、厭食、嘔吐等，約第3至6天出現出血症狀，隨後出現蛋白尿、低血壓或少尿，部分患者會出現休克或輕微腎病變，並可能進展成急性腎衰竭，經治療後病況可改善。
自製捕鼠陷阱！老鼠直接中計超有效
知名廣告人、法樂數位聯合創辦人吳玉琥就在Threads分享，先前辦公室出現老鼠，找了滅鼠公司也沒用，是一位同仁看YouTube學到一個抓鼠方法，在老鼠出沒的路徑，把一張影印紙捲成筒狀，裡面末端塗上花生醬，讓紙捲在桌上半懸空，下方放一個箱子，裡面再擺上黏鼠板，最後真的成功抓到老鼠！吳玉琥也大讚「米奇不妙屋任務完成」。
抓到老鼠的黏鼠板，台北市環保局建議，可以把抓到老鼠的黏鼠板，浸入有清潔劑的泡泡水桶中，讓老鼠加快死亡，減少老鼠痛苦時間，或是把黏鼠板放進雙層塑膠中密封，讓老鼠窒息，再交給清潔隊處理。有其他人也分享，他使用同樣的方式抓老鼠，但沒有使用黏鼠板，只是用一個垃圾桶，結果老鼠彈跳力太強，直接跳出垃圾桶，最後使用大一點的垃圾桶才抓到，建議如果不使用黏鼠板，抓住老鼠的容器高度要高一點。
環境部「防鼠三不」不讓鼠入侵 打掃高風險環境先消毒
環境部也提醒，一般民眾可落實「防鼠三不」：不讓鼠來、不讓鼠吃、不讓鼠住，降低老鼠入侵家中的風險。疾管署也呼籲，如果在家中發現鼠類排泄物時，應先佩戴口罩、橡膠手套及打開門窗，並以稀釋漂白水（100cc市售漂白水加1公升清水）潑灑於可能被污染的環境，待消毒作用30分鐘後再行清理，切記不要直接用手接觸鼠類排泄物。
📌不讓鼠來：只要有大於10元硬幣大小（約2公分）的孔洞、縫隙，老鼠就能鑽進來，所以要檢查家中是不是有孔洞、縫隙，浴室、陽台的排水孔也要加裝小於1公分的金屬網，才能有效防止老鼠入侵。
📌不讓鼠吃：食物要好好密封，放在金屬罐或玻璃容器中；寵物飼料如果到晚上都沒吃完，要收起來，不要放過夜；廚房垃圾和廚餘桶也要加蓋密封，讓老鼠沒辦法吃到食物。
📌不讓鼠住：老鼠喜歡藏在廢棄紙箱、布料及角落堆積的雜物，清除家中雜物才能讓老鼠無處可躲。
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近期傳出街頭有老鼠亂竄，雙北更出現2起漢他病毒症候群案例，疾管署指出，漢他病毒是人畜共通的傳染病，人類吸入、接觸到帶有漢他病毒的鼠類排泄物或分泌物，像是糞便、尿液、唾液污染的塵土、物體，或被有病毒的齧齒類動物咬傷，就很有可能被感染。
若感染漢他病毒，會出現突然且持續性發燒、結膜充血、虛弱、背痛、頭痛、腹痛、厭食、嘔吐等，約第3至6天出現出血症狀，隨後出現蛋白尿、低血壓或少尿，部分患者會出現休克或輕微腎病變，並可能進展成急性腎衰竭，經治療後病況可改善。
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抓到老鼠的黏鼠板，台北市環保局建議，可以把抓到老鼠的黏鼠板，浸入有清潔劑的泡泡水桶中，讓老鼠加快死亡，減少老鼠痛苦時間，或是把黏鼠板放進雙層塑膠中密封，讓老鼠窒息，再交給清潔隊處理。有其他人也分享，他使用同樣的方式抓老鼠，但沒有使用黏鼠板，只是用一個垃圾桶，結果老鼠彈跳力太強，直接跳出垃圾桶，最後使用大一點的垃圾桶才抓到，建議如果不使用黏鼠板，抓住老鼠的容器高度要高一點。
環境部「防鼠三不」不讓鼠入侵 打掃高風險環境先消毒
環境部也提醒，一般民眾可落實「防鼠三不」：不讓鼠來、不讓鼠吃、不讓鼠住，降低老鼠入侵家中的風險。疾管署也呼籲，如果在家中發現鼠類排泄物時，應先佩戴口罩、橡膠手套及打開門窗，並以稀釋漂白水（100cc市售漂白水加1公升清水）潑灑於可能被污染的環境，待消毒作用30分鐘後再行清理，切記不要直接用手接觸鼠類排泄物。
📌不讓鼠來：只要有大於10元硬幣大小（約2公分）的孔洞、縫隙，老鼠就能鑽進來，所以要檢查家中是不是有孔洞、縫隙，浴室、陽台的排水孔也要加裝小於1公分的金屬網，才能有效防止老鼠入侵。
📌不讓鼠吃：食物要好好密封，放在金屬罐或玻璃容器中；寵物飼料如果到晚上都沒吃完，要收起來，不要放過夜；廚房垃圾和廚餘桶也要加蓋密封，讓老鼠沒辦法吃到食物。
📌不讓鼠住：老鼠喜歡藏在廢棄紙箱、布料及角落堆積的雜物，清除家中雜物才能讓老鼠無處可躲。