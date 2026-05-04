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軍購案卡關立法院多月，幾度黨團協商未果，國民黨上週召開內部會議討論，也未表決。對此，國民黨主席鄭麗文今（4）日強調，民進黨提的1.25兆是天文數字，她堅持發價書已來的3800億版本，後面發價書再來的話，+N絕不延宕，若有外部壓力，她來頂！鄭麗文也強調，黨內只有少數委員有不同意見，她都知道是誰，黨也會尊重少數意見，會讓他們「充、分、表、達」。鄭麗文今上《千秋萬事》堅持3800億+N版本，強調不讓民進黨通過空白授權，但後續美國發價書若再來，+N部分絕不延宕。至於黨內出現不同意見，鄭麗文特地放慢語氣強調，會讓他們「充、分、表、達」。當被問到黨版是否一定會執行？她直呼：「當然啊！開什麼玩笑？」鄭麗文後續提到，黨版是大會正式決議通過的，但因為美國人希望提高數字，黨內開始有不一樣的聲音，這不是秘密，有少數！少數！的委員有不同意見，這是可以討論的！但沒有外界說的，有「多數」委員，這都不是事實，也沒有五五波，而且黨內要參選縣市長的立委，多數也都是支持3800億+N的黨版，何況這對年底選舉也沒有什麼關係。鄭麗文強調，黨內多數都是支持3800億黨版，對選舉也不會有影響，不需要東拉西扯、擴大黨內莫須有矛盾，甚至擴大成對黨主席威信的質疑，「外部來的壓力，都甩給我，我來扛，就好了」，大家在各自崗位上扮演好角色，這就是國民黨最大資本，這時刻沒有理由自亂陣腳，一定要團結一致。鄭麗文也表示，有人說她去美國會被降低層級，真的太可笑，像她去中國前，也很多人唱衰她，現在還說美國人不會見她，這很可笑。