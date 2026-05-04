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今起全台有雨 越晚越濕冷

▲未來一周，台灣將接連受到兩波梅雨季鋒面與東北季風影響，容易出現降雨，氣溫也會明顯下滑。（圖／中央氣象署）

明天依舊濕涼 清晨低溫18度

▲受北方較涼空氣南下，加上雲量偏多及局部降雨影響，今明兩天氣溫明顯下滑。（圖／林老師氣象站臉書）

周三、周四短暫放晴 周五再一波鋒面

厚衣服還不能全收！受梅雨季鋒面和東北季風增強影響，台灣各地今明兩天（5月4日至5月5日）降雨機率高，氣象專家林得恩提醒，中部以北要注意大雨，且入夜低溫只有18度上下，周三（5月6日）才會回溫、放晴，不過周五、周六（5月8日至5月9日）又有新一波鋒面接近。天氣風險公司分析師林孝儒指出，今天台灣各地為陰或多雲，且有短暫陣雨或雷雨機會，僅南高屏一帶偶有短暫陽光露臉，降雨雖不一定持續明顯，不過各地普遍都有降雨機會，中部以北甚至要嚴防較大雨勢。林得恩提及，明天東北季風稍微減弱，但華南雲雨區東移影響，台灣北部、東半部氣溫依舊偏涼；西半部也還有短暫陣雨、雷雨發生，其它地區則仍有局部短暫陣雨機會，一直要到周三氣溫才會有再度回升的趨勢。氣溫方面，受北方較涼空氣南下，加上雲量偏多及局部降雨影響，與昨日偏暖炎熱的天氣相比，今明氣溫將明顯下降，北部、東部白天高溫21至25度、低溫18至20度，中南部高溫25至30度、低溫21至25度。林孝儒說明，周三、周四東北季風減弱，台灣各地天氣回歸穩定，雖然迎風東部有地形降雨，午後山區也有熱對流降雨可能，不過整體降雨影響不大，氣溫則將明顯回升，轉為偏暖偏熱。周五至周末則可能受新一道鋒面接近或通過影響，後續有東北季風再度增強的趨勢，各地天氣將再轉為較不穩定，並有短暫陣雨或雷雨機會，氣溫也有略為下滑的趨勢。此外，本周在南方洋面有熱帶擾動發展的趨勢，屬於這個時期常見的系統發展訊號，後續可持續觀察，現階段不需過度擔心。