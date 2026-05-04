只要在搜尋欄打上電影的中文或是英文名字

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▲現在只要在Google搜尋《穿著PRADA的惡魔2》，螢幕就會跳出高跟鞋彩蛋。（圖／截至Google）

▲《穿著PRADA的惡魔2》首映票房高達1214萬元，居全台之冠。（圖／二十世紀影業）

好萊塢年度大片《穿著PRADA的惡魔2》（The Devil Wears Prada 2）4月29日在台灣、馬來西亞、香港同步上映，這部貫穿20年的續集作品，備受全球影迷矚目。，互動性十足。Google每年在特殊節日或是大型活動發生時，都會推出搜尋互動的特效，熱門好萊塢電影上映時也不例外。像是這次《穿著PRADA的惡魔2》上映期間，；而這雙鞋根是惡魔三叉戟造型的高跟鞋，正是女主角米蘭達（梅莉史翠普飾）的精神象徵。先前電影《復仇者聯盟：終局之戰》上映時，Google也有推出搜尋彩蛋，用戶只要輸入「Thanos」、「薩諾斯」或「無限手套」的關鍵字，再點擊畫面右方的薩諾斯手套，搜尋結果就會化為灰燼消失一半。諸如此類的Google彩蛋讓影迷印象深刻，時間通常會維持2至4週左右，這次的《穿著PRADA的惡魔2》彩蛋特效目前已累積929萬人按愛心。而《穿著PRADA的惡魔2》電影上映後，首日台灣票房為1214萬元，成為當天的全台票房冠軍，也是今年截至目前為止，在台灣首映票房最高的電影，刷新疫情後劇情類及喜劇類電影的最高首映紀錄。續集劇情主要在講述米蘭達面臨傳統雜誌轉型危機，昔日助理艾蜜莉（艾蜜莉布朗飾）則成為奢侈品牌迪奧的高階主管，和米蘭達立場對立。而第二助理安迪（安海瑟薇）選擇離開傳統媒體，回到米蘭達旗下，想幫助她繼續在時尚產業站穩腳跟，3人如今的處境、個性都出現變化，時隔20年，再掀時尚圈波瀾。