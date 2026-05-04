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▲曾沛慈（左2）日前三公選人時，直接毫不猶豫地選了人氣最低的張慧雯（左3）。（圖／微博@偶像行為大賞）

曾沛慈近來因參加《乘風2026》（浪姐7）再度翻紅，從初舞台就展現超強唱功，不過在之後的舞台她卻很常幫隊友和聲，把機會給別人展現，尤其在第三公演選人環節中，她毫不猶豫選走不會唱歌的張慧雯，並將她教到水準之上，還有人說曾沛慈對張慧雯根本是救贖式守護，不過這樣的暖心行為，卻被部分網友說是在立人設。事實上，曾沛慈對朋友就是這麼義氣，連好友Sandy吳姍儒都說她「沒有兩個樣子」，私下、台上都一樣。曾沛慈在近日的三公中，因為善良舉動再度引發熱議。她先是於選人環節中，義無反顧的選走了人氣最低的張慧雯，還手把手教她唱歌技巧，甚至在小考演唱〈第一次愛的人〉時，不像其他隊長搶C位、搶歌詞，而是給成員表現機會，個人獨唱刪到只剩8秒，還在張慧雯演唱中氣息不穩時，直接給予美聲和音，修補對方的不足，讓張慧雯被讚進步神速，該隊伍也順利拿下176的高分，成為所有小組的第一名。但不料曾沛慈的這些舉動，竟遭部分網友轟是在立人設、聖母心，放著強者不選，反而故意選張慧雯來製造話題，讓粉絲傻眼反擊：「她不是在演，是在做自己」、「她是奔著跟人結善緣來的，她好隊友好，才是真好！」、「沛慈的善是骨子裡散發出來的，給100個讚」、「不斷以行動守護著夥伴一起前行，縱然生病、身體不在最佳狀態，也不斷協助隊友，一路帶著夥伴們展翅高飛、看見自己的光芒。」曾沛慈在選人環節中，堅定地選擇了張慧雯，並親自教她唱歌，而三公小考中後，評審也大讚她功不可沒，但曾沛慈依然不居功，而是用眼神與手勢示意，是團員們的努力與天賦，更是讓她圈粉無數。而在接受完評審的表揚後，曾沛慈直呼當下手一直在抖，但能拿到好成績非常開心，「擁抱自己一下，因為我好像是個不錯的隊長，心裡就希望，正式公演時可以延續這個好成績，不想那麼多，就只想在台上盡情地享受。」