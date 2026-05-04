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避免傷害台星關係的低調做法，卻惹來民進黨大力批評，一群綠委批是軟骨症偷偷摸摸見不得人，現在看來真是現世報

總統賴清德近日出訪非洲友邦史瓦帝尼一度傳出遭親中國家阻擋，但賴清德仍低調搭乘史國副總理專機成功抵達史瓦帝尼，並發文表示「台灣不放棄走向國際」。針對賴清德採「抵達後公布 」（Arrival then Announce，ATA）模試出訪，前國民黨立委陳以信昨日表示，總統 賴清德出訪史瓦帝尼是好事，為台灣拚外交都值得支持，但也痛批前總統馬英九2015年就曾以此模式出訪新加坡，民進黨當時大力批評，一群綠委批是軟骨症偷偷摸摸見不得人，如今轉而力挺，一定是都得了政治失憶症。陳以信臉書發文表示，看到現在綠營人士大力吹捧ATA模式，還舉拜登、歐巴馬總統過往做法為例，其實根本不用舉那麼遠的例，舉最近的例就是「台灣自己2015年3月24日那天一早馬英九總統低調前往新加坡弔唁李光耀 ，當時我正是總統府發言人，而我們顧慮到新加坡可能遭到對岸抗議，所以我方採取的就是ATA模式，當天上午馬總統專機已經出發，我也開始接到媒體記者查證電話」，但他們判斷在總統抵達新加坡之前，不便對外證實，一方面是尊重新加坡，另一方面也是不願在進入官邸之前發生任何變數。陳以信表示，直到確認馬總統已進入官邸完成家祭，他才在台北對外證實此次秘密出訪，但我們珍惜星國善意，，這些現在忙著為ATA辯護的綠委，其實都是雙重標準今是昨非，其實都欠當年馬總統一個道歉，但他們現在一定都得政治失憶症，過去說過的話都故意忘光光了。