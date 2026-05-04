朱孝天的中國籍愛妻韓雯雯昨（3）日在小紅書發布影片，分享自己住院動刀一事。只見韓雯雯進手術室前，臉色蒼白躺在病床上，身形消瘦，但韓雯雯沒說明病因，只說人和車子一樣，時間久了都需要檢修。朱孝天則是把韓雯雯送到醫院沒多久後，就說自己要工作，所以先行離開；韓雯雯因此獨自動手術，讓粉絲很心疼，認為朱孝天不夠體貼，影片掀起討論。
朱孝天送老婆到醫院 沒陪開刀就離開
韓雯雯昨日在小紅書發文：「人和車子一樣，用久了也需要進廠檢修，好好休整」，並分享一段自己住院動刀的影片。只見她收拾好行李後，在朱孝天的陪同下辦理入院，韓雯雯在病房整理東西時，還拍到朱孝天躺在一旁的沙發上滑手機，接著朱孝天就說自己要先走了；韓雯雯表示朱孝天要先回家，朱孝天則澄清自己是去工作。
朱孝天離開後，韓雯雯在醫護人員的陪同下進行檢查，期間還有朋友來探病送餐，隔天一早她就躺上病床，被醫護人員推進手術室。朱孝天後續沒再出現於鏡頭中，甚至就連韓雯雯出院也不見他的身影，而韓雯雯儘管氣色不佳，身體還很虛弱，對朱孝天也沒半句抱怨。
不過網友們卻看不下去，紛紛替韓雯雯抱不平，認為朱孝天沒全程陪同很不體貼，「雖然我覺得工作也重要，但是如果我手術，另一半說要去工作，表面包容，但是內心一定會委屈的」、「這男的是司機吧，送人到醫院就走」、「啥工作這麼重要？請假不行嗎？」也有一派網友認為，韓雯雯兩天就出院，應該只是小手術，夫妻倆都沒吵架了，外人就不需要多嘴。
朱孝天想當好演員 上《無限超越班》卻被暴打
而朱孝天近期正在參加演技類綜藝節目《無限超越班》第4季，說自己想要用演員身分重新開啟演藝之路，擺脫過去《流星花園》、F4的偶像標籤。最新一集節目中，朱孝天連續2次與女演員蘇棋上演激烈對手戲，過程遭對方「暴打」，由於蘇棋動作非常逼真，朱孝天真的有挨揍，也讓他下戲後當場喊「我想回家」，效果十足。
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韓雯雯昨日在小紅書發文：「人和車子一樣，用久了也需要進廠檢修，好好休整」，並分享一段自己住院動刀的影片。只見她收拾好行李後，在朱孝天的陪同下辦理入院，韓雯雯在病房整理東西時，還拍到朱孝天躺在一旁的沙發上滑手機，接著朱孝天就說自己要先走了；韓雯雯表示朱孝天要先回家，朱孝天則澄清自己是去工作。
不過網友們卻看不下去，紛紛替韓雯雯抱不平，認為朱孝天沒全程陪同很不體貼，「雖然我覺得工作也重要，但是如果我手術，另一半說要去工作，表面包容，但是內心一定會委屈的」、「這男的是司機吧，送人到醫院就走」、「啥工作這麼重要？請假不行嗎？」也有一派網友認為，韓雯雯兩天就出院，應該只是小手術，夫妻倆都沒吵架了，外人就不需要多嘴。
而朱孝天近期正在參加演技類綜藝節目《無限超越班》第4季，說自己想要用演員身分重新開啟演藝之路，擺脫過去《流星花園》、F4的偶像標籤。最新一集節目中，朱孝天連續2次與女演員蘇棋上演激烈對手戲，過程遭對方「暴打」，由於蘇棋動作非常逼真，朱孝天真的有挨揍，也讓他下戲後當場喊「我想回家」，效果十足。