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山下智久11月高雄開演唱會 要讓15年前的粉絲找回純真

▲山下智久感謝台灣歌迷總是會寫日文的信給他、以行動力去看演唱會，所以這次的高雄場，保證不會讓大家失望。（圖／記者邱曾其攝）

日本男神山下智久宣布11月14日（星期六）晚間7點將在高雄流行音樂中心海音館舉辦2026巡迴演唱會《DREAMING》，睽違15年再度來台開專場，消息一出引爆粉絲關注。他日前來台受訪時，也親自回應歌迷長年來的支持，聽到有人為了看他努力存錢，直說「歌迷會這樣想我很開心」，並表示自己能做的就是把舞台做到最好，讓大家覺得開唱這個選擇是正確的，「我會更努力讓歌迷繼續支持我，彼此一起往前成長」。山下智久日前來台宣布11月要到高雄開演唱會的好消息，記者就說，粉絲的夢想是看山下智久，會為了他去賺錢，山下智久聽到歌迷長久以來不離不棄，感動表示：「歌迷會這樣想我很開心。」對於粉絲心意，他能做的就是更努力讓粉絲覺得，開演唱會這選擇是正確的，「我會更努力讓歌迷繼續支持我，彼此一起往前成長」。山下智久上一次在台開專場演出，是15年前的台大《Super good Super bad》演唱會，當時的歌迷現在都長大成人，山下智久也立志要讓當年有來看演出的歌迷，有「找回純真」的感覺，他也提到15年前舞台上的自己，無法好好享受表演，只在意怎麼讓歌迷開心，「我急著取悅大家，這是我當時主要動機，現在是更有自信、更自然跟大家共享演唱會時間。現在要讓14歲長大的歌迷能回到少女心、扮回那樣的狀況，少年少女心是不能變的！希望大家再來回味當年少男少女的時光」。至於演唱會的亮點，山下智久說還在構思當中，這企劃會花很長一段時間，要到演出前才會完成，過程中盡量希望做到最好，「這次演唱會主題是『夢想很美好』，在長久醞釀籌備之後，要讓歌迷覺得『看完忘不了的演唱會』」。山下智久很感謝歌迷的支持，這也成為他一直活動下去的動力，「我會繼續做有趣的事、會持續下去，希望大家期待我未來種種的嘗試。」也說歌迷會用日文寫信，他很感動，也覺得交流學習、一起成長，是很好的學習與經驗。