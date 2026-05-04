我是廣告 請繼續往下閱讀

迷客夏：MIND.A.DAY跩跩貓聯名！吉荔喵、迷之喵亮相

▲迷客夏聯名MIND.A.DAY跩跩貓！粉色吉荔喵、綠色迷之喵周邊商品亮相。（圖／迷客夏提供）

迷客夏：MIND.A.DAY周邊商品5款！布偶飲料袋、寵物圍兜兜超萌

▲有著吉荔喵、迷之喵大頭的「布偶飲料袋」，及「寵物圍兜兜」好可愛。（圖／記者蕭涵云攝）

▲主子示範「寵物圍兜兜」，貓奴怎能不融化。（圖／迷客夏提供）

▲迷客夏MIND.A.DAY跩跩貓雙杯保冷袋、盲袋貼紙等周邊商品，搶眼又吸睛。（圖／記者蕭涵云攝）

▲迷客夏MIND.A.DAY跩跩貓聯名周邊商品5款，一圖看懂秒升火。（圖／記者蕭涵云攝）

迷客夏「果然荔夏」新品開喝！免費加料、現折10元優惠一覽

《NOWNEWS今日新聞》記者搶先開箱試喝「荔多鮮奶果昔」，覺得口感比一般冰沙更綿密細緻，喝起來散發清甜荔枝香氣，選擇微糖不會過於甜膩，涮嘴地讓人不小心秒喝半杯，有夠消暑。

▲迷客夏果然荔夏新品，左起：「荔荔蜜桃椰果」、「荔荔茉莉」、「荔多鮮奶果昔」。（圖／記者蕭涵云攝）

▲迷客夏推薦全新配料「荔荔椰果」，口感微脆。（圖／記者蕭涵云攝）

迷客夏最新手搖飲料優惠搶先看！

▲迎接夏天，迷客夏推薦手搖飲料控多款清爽果茶。（圖／記者蕭涵云攝）

▲迷客夏MIND.A.DAY跩跩貓3色紙杯。（圖／記者蕭涵云攝）

春水堂：plantica聯名紙杯、周邊商品開賣！

▲春水堂plantica聯名紙杯好美。（圖／春水堂提供）

▲春水堂plantica聯名花映套餐，翡翠百香綠茶、手工麻香麵線、黃金花枝蝦排。（圖／春水堂提供）

貓奴注意！迷客夏表示，聯名韓國人氣MIND.A.DAY跩跩貓，化身頭戴荔枝殼的吉荔喵、珍奶店員迷之喵，推出盲袋貼紙、造型環保杯、布偶飲料袋、寵物圍兜兜、雙杯保冷袋等5款周邊商品；「免費加料、現折10元」手搖飲料優惠一次整理。春水堂表示，43生日慶聯名日本花藝設計品牌plantica，限定紙杯與周邊商品開賣。韓國原創IP「MIND.A.DAY（COVERCAT）」，以傲慢慵懶的模樣受封「跩跩貓」，設計師以自己飼養的貓咪為原型，結合貓咪喜歡「Cover（遮蔽）」的習性命名，創造出戴著各式面具的「CoverCat」，並以品牌座右銘「每天都能展現不同的自己，享受其中的快樂。（The joy of expressing a different me every day.）」，圈粉無數。有趣的是，MIND.A.DAY跩跩貓因為裝扮造型太多元，還有網友誤以為是隻AI生成的貓咪，殊不知，這隻傲慢慵懶的橘貓，可是超人氣的明星貓。這次與台灣手搖飲料迷客夏合作，化身頭戴荔枝殼、有著腮紅的吉荔喵，及戴上珍珠紅茶拿鐵帽子的店員迷之喵。迷客夏MIND.A.DAY跩跩貓聯名共推出5款周邊商品，，《NOWNEWS今日新聞》記者最推薦，分別有著「吉荔喵」、與「迷之喵」的大頭布偶，可以陪大家喝飲料、或當娃娃吊飾掛在包包上也很吸睛；而以翻領鈕扣襯衫為設計，還有著Milksha牛Logo口袋，可愛到不行。◾️共4款隨機。◾️，至迷客夏活動門市現場購買任2杯L杯飲品，即享加價購乙個：（夏日喵迷、迷之喵喵款）：加價購399元（吉荔喵、迷之喵款）：加價購159元（吉荔喵、迷之喵款）：加價購129元（吉荔喵、迷之喵款）：加價購29元活動可累購及挑選任乙款式，數量有限，售完為止，活動適用門市與更多活動詳情請見迷客夏官網。迷客夏2026夏天限定開喝「果然荔夏」，主打荔枝與蜜桃的清爽風味，結合綠茶的「荔荔茉莉」大杯50元、果奶冰沙「荔多鮮奶果昔」中杯60元、無咖啡因「荔荔蜜桃椰果」大杯65元、「荔荔椰果」一份15元；消暑推薦「夏嶼果茶」大杯65元、「蔗杯紅柚凍飲」大杯75元，並回歸「蜜桃烏龍」大杯70元等。◾️5月13日（三）至5月19日（二），一般門市現場購買「荔荔茉莉」、「荔多鮮奶果昔」，可享「免費加料荔荔椰果」乙份。◾️5月20日（三）至5月26日（二），一般門市現場購買夏季限定蜜桃及芒果系列，指定飲品享單杯「現折10元」優惠。◾️6月18日（四）至6月21日（日），一般門市現場購買「醇濃鮮奶茶」系列指定飲品M杯，加「夏季限定蜜桃／芒果系列」，享組合價2杯99元優惠。春水堂表示，43生日慶聯名日本花藝設計品牌plantica，打造6款花藝美學紙杯、杯墊、餐墊紙，並同步推出綜合茶禮、玻璃杯組、購物袋及雙杯提袋等聯名周邊商品，加購價208元起。民眾也可於春水堂西湖店（台北）、竹北店（新竹）、龍富店（台中）及駁二店（高雄），看見聯名店裝亮相，結合花藝設計打造期間限定空間。