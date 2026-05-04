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再睡5分鐘：買一送一！冰沙新品開喝

▲再睡5分鐘六周年限定新品，左起：「黑桑莓莓沙沙」大杯80元、「香橙可可沙沙」中杯85元。（圖／再睡5分鐘提供）

▲再睡5分鐘推出「療癒宇宙航站」燈箱盲盒滿額贈，還有馬克杯沖泡禮盒周邊商品。（圖／再睡5分鐘提供）

迷客夏：燈箱盲盒、馬克杯六周年周邊開搶！

▲再睡5分鐘六周年推出5款「NAP TEA品牌造型馬克杯」、還聯名3點1刻「奶茶沖泡包5入盒」。（圖／再睡5分鐘提供）

先喝道：「英式水果茶買一送一」5/8母親節優惠！

▲先喝道5月8日「英式水果茶買一送一」母親節優惠。（圖／先喝道提供）

百萬YouTuber滴妹創立的手搖飲料「再睡5分鐘」，迎接六周年生日，以「療癒宇宙航站」為主題，推出燈箱盲盒、馬克杯、「3點1刻」聯名沖泡包等周邊商品，5月10日開喝期間限定2款冰沙，「飲品全品項買一送一」集章活動優惠一次看。先喝道表示，「英式水果茶買一送一」母親節優惠。迎接六周年，手搖飲料再睡5分鐘以「療癒宇宙航站」為主題，將宇宙色彩與星際航行為設計靈感，打造一系列新品及周邊商品。，選用台灣在地桑椹藍莓醬調製巨峰葡萄果漿，搭配四季金萱與100%原汁檸檬風味水果凍，絢麗紫紅色的太空色彩開喝。，荷蘭進口100%高脂可可粉搭配12小時慢火糖漬的日本橘皮絲、融合日安紅茶，並與進口牛乳、奶精、台灣奶漿製成綿密冰沙，頂層增添鮮奶油與可可粉，堪稱甜點系手搖。再睡5分鐘期間限定「療癒飛行集章活動」，5月10日至6月30日，至全台門市購買六周年限定飲品、商品，或於門市打卡出示，即可領取限量「NAP TEA 宇航員許可證」；憑實體券至門市購買六周年系列任一商品，即可獲得1點；（票券使用期限至2026年7月31日）。再睡5分鐘同步推出六周年全新周邊商品：◾️（原價149元）：磁吸式燈牌造型採正反兩面不同設計，搭配小厭世語錄療癒日常。活動期間飲品單筆消費滿299元隨機贈送乙款（數量有限贈完為止）。◾️（原價499元）：小咖造型馬克杯，搭配焙茶奶茶、蕎麥奶兩款3點1刻聯名沖泡包（4包）。◾️附杯蓋的圓潤陶瓷杯型，鐵粉快收集療癒午茶小隊。◾️無人工茶香精的嚴選台灣焙茶奶茶、無咖啡因的蕎麥奶茶，兩款可選。先喝道為傳遞對媽媽的心意表示，母親節優惠將推出長年銷售冠軍「英式水果茶買一送一」！選以斯里蘭卡高地錫蘭莊園紅茶基底，優雅茶韻融合台灣水果特製的濃糖果汁，還喝得到百香果、鳳梨與柳橙天然果料顆粒，初夏開喝酸甜清爽風味。提醒大家，每人限購3組（限門市／你訂自取）；優惠不併用；活動依各門市現場公告為準。