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▲黃燦燦（左起）、曾沛慈、王濛三人在《浪姐7》挑戰勵志歌曲〈篇章〉，拿下921高分。（圖／翻攝自微博）

中國綜藝節目《乘風破浪的姐姐們2026》（浪姐7）賽事進入白熱化，黃燦燦因說話直率，成為本週話題核心。她近期在微博放上一張在通訊群組的聊天截圖，她和隊友討拍，崩潰直喊：「BLACKPINK都沒這麼累！」更曬出一段練舞影片，影片中她與隊友曾沛慈、王濛反覆練習，眼神迷離呈現眼神死狀態，隨後她又擔心可能這句話會得罪BLACKPINK粉絲，連忙補上：「這只是一種形容，沒有說BLACKPINK不累的意思，她們很棒。」在流出的截圖中，黃燦燦在群組「湊熱鬧(5)」中向隊友抱怨練功日常，激動寫道：「大家試過唱歌嗎？建議試一下，我快死了！」甚至開玩笑吐槽這份運動量簡直比韓團 BLACKPINK 還要大。而在微博流傳的的練習花絮，曾沛慈更是一對一逐字教學，幫助原本自嘲「假唱履歷」的黃燦燦提升唱功，兩人的自然互動與相知相惜，也讓網友狂嗑這對「曾淡黃」CP。儘管練習過程充滿血淚，但黃燦燦在第二次公演（二公）有驚人的逆襲實力。她加入王濛、曾沛慈組，三人挑戰勵志歌曲〈篇章〉，挑戰高難度吊威亞震撼出場，黃燦燦以穩紮穩打的說唱（Rap）與穩定高音，最終拿下921高分，刷新本季最高分紀錄。有趣的網友也發現二公舞台的冷白光效果，竟與深圳機場第三航廈異常相似，調侃這組為「T3航廈天團」。黃燦燦自初舞台以來就以誠實著稱。她先是在直播中自曝以前都是假唱，嚇得謝娜趕緊摀嘴救場。接著為了防止節目組惡意剪輯，她堅持每天更換髮型，讓頭髮不連戲。雖然曾說自己人生過往都是假唱，但隨著黃燦燦隨後在一公、二公的明顯進步，讓人想到她在一公哭到抽噎時說的話：「忍住不哭的人才牛！」相信她仍繼續在道路上前進。