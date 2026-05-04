台北近期爆發鼠患問題，從市場、商圈頻傳老鼠蹤跡，就連街頭也能看見老鼠蹤影，引發民眾對都市環境衛生關注。根據奇美醫院加護醫學部主治醫師陳志金表示，民眾需要注意的不是被老鼠咬，而是接觸到老鼠的「排泄物」，也是漢他病毒最典型傳染風險。同時，也提醒民眾若易開罐飲料存放於倉庫或環境不潔處，有機會遭帶有漢他病毒的老鼠尿液或糞便污染，建議「先清洗罐口」再飲用，避免遭感染。
台北爆鼠患可怕的不是被咬！喝易開罐前「少做1事」恐遭感染
陳志金醫師近日在個人臉書表示，在加護病房（ICU）中，常見與老鼠相關的傳染病主要是「漢他病毒症候群」與「鉤端螺旋體病感染」兩種。陳志金提醒，鼠患要特別注意的不是被老鼠「咬」，而是接觸到老鼠的「排泄物」，更提醒易開罐飲料若存放不當，恐遭有漢他病毒的老鼠尿液或糞便污染。
陳志金以漢他病毒為例，最典型的風險並非被老鼠咬，而是清掃時把乾掉的鼠糞尿揚起來吸入。建議民眾清理鼠類排泄物時應先戴口罩與橡膠手套、開窗通風，並用稀釋漂白水消毒後再清理，不要直接掃地或吸塵，以免污染物飛揚。
易開罐飲料如存放不當亦有風險，若易開罐飲料存放於倉庫或環境不潔處，有機會遭帶有漢他病毒的老鼠尿液或糞便污染，直接對嘴飲用可能有感染風險，陳志金建議「先清洗罐口」再飲用，才能避免感染風險。
鼠患恐引發漢他病毒、鉤端螺旋體病感染！症狀一次看
🟡漢他病毒症候群
相關症狀恐有發燒、頭痛、背痛、腹痛、嘔吐等，如病情嚴重的話，可能造成低血壓、少尿、腎衰竭、肺出血等等。由於其是第二類法定傳染病，需於24小時通報。
🟡鉤端螺旋體病感染
相關症狀包括發燒、肌肉痠痛等，特別是小腿痛、頭痛、結膜充血，嚴重的話可能出現黃疸、腎衰竭、出血。鉤端螺旋體病感染屬於第四類法定傳染病，需於一週內進行通報。
台北爆安鼠之亂！市府全面清消、環境部籲落實「防鼠三不」
據了解，台北大安區1月底爆發漢他病毒致死的案例，且民眾多次在台北街頭看到老鼠現蹤，「安鼠之亂」持續延燒，台北市長蔣萬安表示，從年初開始就進行計畫性清掃，還有整個環境整潔，所以從1999進線的數量來看有下降趨勢，環保局、衛生局、民政局、市場處、商業處等，依照規劃進行整體環境清消。
環境部亦表示，防範鼠患的核心在於源頭管理，應嚴格執行「不讓鼠來、不讓鼠吃、不讓鼠住」3不政策。在進行公共區域整備時，應優先針對髒亂點、廚餘置放處及下水道進行徹底清潔，斷絕老鼠食物來源。若環境整頓後仍有鼠患，再優先使用捕鼠籠等物理防治工具。
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陳志金醫師近日在個人臉書表示，在加護病房（ICU）中，常見與老鼠相關的傳染病主要是「漢他病毒症候群」與「鉤端螺旋體病感染」兩種。陳志金提醒，鼠患要特別注意的不是被老鼠「咬」，而是接觸到老鼠的「排泄物」，更提醒易開罐飲料若存放不當，恐遭有漢他病毒的老鼠尿液或糞便污染。
易開罐飲料如存放不當亦有風險，若易開罐飲料存放於倉庫或環境不潔處，有機會遭帶有漢他病毒的老鼠尿液或糞便污染，直接對嘴飲用可能有感染風險，陳志金建議「先清洗罐口」再飲用，才能避免感染風險。
🟡漢他病毒症候群
相關症狀恐有發燒、頭痛、背痛、腹痛、嘔吐等，如病情嚴重的話，可能造成低血壓、少尿、腎衰竭、肺出血等等。由於其是第二類法定傳染病，需於24小時通報。
🟡鉤端螺旋體病感染
相關症狀包括發燒、肌肉痠痛等，特別是小腿痛、頭痛、結膜充血，嚴重的話可能出現黃疸、腎衰竭、出血。鉤端螺旋體病感染屬於第四類法定傳染病，需於一週內進行通報。
據了解，台北大安區1月底爆發漢他病毒致死的案例，且民眾多次在台北街頭看到老鼠現蹤，「安鼠之亂」持續延燒，台北市長蔣萬安表示，從年初開始就進行計畫性清掃，還有整個環境整潔，所以從1999進線的數量來看有下降趨勢，環保局、衛生局、民政局、市場處、商業處等，依照規劃進行整體環境清消。
環境部亦表示，防範鼠患的核心在於源頭管理，應嚴格執行「不讓鼠來、不讓鼠吃、不讓鼠住」3不政策。在進行公共區域整備時，應優先針對髒亂點、廚餘置放處及下水道進行徹底清潔，斷絕老鼠食物來源。若環境整頓後仍有鼠患，再優先使用捕鼠籠等物理防治工具。