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台北爆鼠患可怕的不是被咬！喝易開罐前「少做1事」恐遭感染

▲台北近期爆發鼠患問題，陳志金醫師提醒要特別注意的不是被老鼠「咬」，而是接觸到老鼠的「排泄物」。（資料照／NOWNEWS攝影中心）

若易開罐飲料存放於倉庫或環境不潔處，有機會遭帶有漢他病毒的老鼠尿液或糞便污染，直接對嘴飲用可能有感染風險，陳志金建議「先清洗罐口」再飲用

▲陳志金表示，若易開罐飲料存放於倉庫或環境不潔處，有機會遭帶有漢他病毒的老鼠尿液或糞便污染，直接對嘴飲用可能有感染風險。（圖／取自photoAC）

鼠患恐引發漢他病毒、鉤端螺旋體病感染！症狀一次看

漢他病毒症候群

鉤端螺旋體病感染

▲常見與老鼠相關的傳染病主要是「漢他病毒症候群」與「鉤端螺旋體病感染」兩種。（圖／翻攝photoAC）

台北爆安鼠之亂！市府全面清消、環境部籲落實「防鼠三不」