軍購案卡關立法院多月，幾度黨團協商未果，國民黨上週召開內部會議討論卻未表決，國民黨主席鄭麗文始終堅持黨版3800億+N版本，更強調黨內不同意見僅為少數。然而，民眾黨今（4）日傳出可能搶先提出8000億新版本，恐加劇藍營內部矛盾。

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《中時新聞》今報導，民眾黨除了原有的4000億版本，最新傳出恐將提再約8000億元的新版本，意即第一批加第二批軍購，但要求行政部門必須等到美國公布第二批發價書後，才能編列預算。

根據《中時新聞》報導，民眾黨站在國防立場，希望儘早定案，並強調「金額不是重點，重點是要買什麼」，所以不排除直接提8000億版本，畢竟黨內「沒有太多爭執」，也不存在「等不等國民黨」的問題，因為還是得經過立院協商。

《中時新聞》報導指出，由於民眾黨認為民進黨不可能妥協，一定死守1.25兆，但這樣就永無寧日，而藍營若夠聰明，就不應讓綠營有機會甩鍋給在野。而民眾黨此時主動要提8000億版本，引發藍營內部憂心，恐讓藍營內部矛盾越演越烈。

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胡郁欣編輯記者

政大畢業後第一份工作即投入媒體實務，長期追蹤產業與科技發展，關注政治、社會議題，也曾任口筆譯者。這些年累積的經驗讓我在採訪和寫作上養成專注、細緻且快速應變的能力。工作之餘，我喜歡運動、爬山、去海邊、看...