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總統賴清德突破中國封鎖，成功抵達友邦史瓦帝尼展開國是訪問，中國外交部、國台辦則怒嗆「偷渡式外交」，也引起部分在野黨附和。對此，民進黨立委鍾佳濱今（4）日表示，使用「偷渡」這個名詞的人，要跟全體國人交代一下，跟中共國台辦有什麼兩樣？「有這樣的人在國內，中共難道還需要第五縱隊嗎？」鍾佳濱上午受訪時表示，會使用跟中共同一口徑說法，剛好印證「在有敵人時候，就知道誰是朋友」，顯然國台辦這種狗嘴土不出象牙說法，用「竄訪」輕蔑言詞；他說，與「偷渡」不同，在國內使用該名詞的人，是不是也有用「大陸偷渡客」說法？鍾佳濱進一步說，《兩岸人民關係條例》規定，大陸地區的人民，未經許可進入台灣，這叫「偷渡」，使用「大陸偷渡客」的立法委員，清楚知道，台灣是一個主權國家，對岸的人民以偷渡方式未經許可來到台灣，叫做「偷渡」。鍾佳濱指出，台灣跟史瓦帝尼兩國元首公開見面，且兩國之間往來很清楚，哪裡是偷渡？使用「偷渡」這個名詞的人，要跟全體國人交代一下，跟中共國台辦有什麼兩樣？「有這樣的人在國內，中共難道還需要第五縱隊嗎？」另外，賴清德突破中國外交封鎖，日本媒體人矢板明夫評論，這一輪台灣與中國的攻防，結果應該出乎北京的預期，在某種程度上說，這是一場「用力過猛」的失算。對此，鍾佳濱提到，中共的戰狼式外交，長期以來，都是一種用力過猛的失算，尤其是過去採取和平、平等交流的其他國家，都對中共這種戰狼外交開始有警惕，因此「用力過猛」不是一時的，持續地用強橫的手法，對付敵人、外交對手，是中共唯一的手法。鍾佳濱質疑，在這次的外交過程當中，是誰先把飛航安全武器化？「是中共」，台灣為了維持國家尊嚴的情況下，與史瓦帝尼使用別出心裁的方式，突破中共自以為是的外交封鎖，這不會是一個常態，但難保中共的戰狼外交，會持續用什麼樣的強悍手法，來阻撓台灣在國際上的生存跟發聲。不過，鍾佳濱也說，作用力等於反作用力，每當一次這種強橫的行為，激發的不只是全體國人團結一致的鬥志，更激發其他盟國對於中共戰狼外交的不齒；他說，中共戰狼外交的行為，未來不會是最後一次，但相信台灣一定能夠走得出去，而國人也會有智慧，支持元首走出台灣的外交。另，針對國民黨內部對軍購案的分歧，鍾佳濱說，現在國民黨內就是特首派跟總統派的，想當特首的一派，想選總統的一派，而且互相指責，一個說對方是中共的走狗，一個說對方是美帝的走狗，既然都是狗咬狗一嘴毛，自然也沒什麼好評論的，若中國國民黨還是自我宣稱的民主政黨，就應循《政黨法》裡面以民主的機制，解決他們黨內的分歧。