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▲黃燦燦（右）2016年曾和棒棒堂敖犬（左）合作電影《半熟少女》。（圖／微博@立夏南邊）

中國女星黃燦燦近來因參與《乘風2026》再度受到關注，1995年2月出生的她今年才剛滿31歲不久，畢業於武漢大學藝術學系影視表演，2013年因校園照片在網路曝光後被封為「武大校花」走紅，進而進入演藝圈發展，曾與棒棒堂敖犬合作電影《半熟少女》，還出演過電影版《泡沫之夏》，飾演的就是大S的經典角色尹夏沫。黃燦燦1995年2月28日出生，畢業於武漢大學藝術學系影視表演。2013年因參加「星耀女神」評選並釋出校園照片走紅，被網友稱為「武大校花」、「櫻花女神」，之後進入演藝圈發展。黃燦燦和台灣其實挺有緣的，2016年曾與棒棒堂敖犬合作主演電影《半熟少女》，片中黃燦燦上演「校花倒追男」的戲碼，劇情圍繞校園背景的戀愛故事，講述一對身分差異明顯的歡喜冤家，發展出帶有衝突與互動的情感線。還曾演過《泡沫之夏》電影版，用另一種風格詮釋大S經典角色尹夏沫。黃燦燦去年參加另一檔綜藝《演員請就位3》時的一段經歷也曾引發關注。節目中她勇敢重現早年試鏡遭拒的情境，提到曾在面試前被通知取消機會，原因為製片人認為她「私德有問題」等傳聞。之後再次面試同一製片人作品時，對方以「我知道妳」為由未讓試戲便請離現場，播出後引發外界討論是否為真實經歷重演。事後黃燦燦發文表示，當年確實因不實謠言影響，在尚未表現前就遭到否定，並提到女星在職場遭受造謠並非個別案例。而在今年參與的《乘風2026》中，才剛滿31歲的她，對於其他姐姐們來說就是個可愛小妹妹。直播互動中，現場起哄要求她演唱《最初的夢想》時，黃燦燦先詢問范瑋琪：「姐姐，有版權嗎？口頭授權算數嗎？你公司不會找我吧？」還主動提議：「要不我付你一塊錢授權費？」讓范瑋琪笑到彎腰：「開放開放，對你特別開放！」另外在備戰三公舞台期間，黃燦燦因為連續高強度唱跳訓練，在私下聊天中浮誇形容：「BLACKPINK都沒這麼累」，哀嚎以目前全開麥狀態甚至可以直接去科切拉音樂節，搞笑言論曝光後立刻登上熱搜。性格率真不做作，不刻意立完美人設，被網友稱讚是中國娛樂圈中難得的活人。