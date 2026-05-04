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▲璞盛建築「蒙瑪特」戶戶邊間、自然採光與通風，房間與衛浴通通開窗。（圖／璞盛建築提供）

▲璞盛建築「蒙瑪特」距離高雄大學步行僅需3分鐘，為33戶純住宅社區。（圖／璞盛建築提供）

隨著台積電於高雄布局多座晶圓廠並持續擴大投資，高雄正快速崛起為全球重要的先進製程重鎮，不僅帶動資金與高科技就業機會湧入，也同步推升產業鏈發展與區域經濟動能，進一步促進楠梓及高大特區等周邊房市與生活機能全面升級。其中，楠梓高雄大學重劃區「藍田里」，於112年起平均所得已超過100萬元晉升成為百萬里成員，也躍昇為楠梓區「最富里」。立永國際總經理朱建雄指出，台積電在高雄設立5座晶圓廠（P1至P5），目前P1廠已完工量產，未來P2~P5廠房在2027全數完工量產後，高雄將成為全球規模最大的先進晶圓製程聚落。此外，最新規劃的P6廠預計導入更先進的A14（1.4奈米）製程，使總投資額有望超過1.5兆元，成為高雄未來科技核心。同時，隨著台積電進駐，高科技產業接續投資高雄，預估為高雄創造約7,000個直接高科技職缺及眾多相關產業鏈就業機會。璞盛建築協理林溢崇表示，受惠於台積電的大規模布局，帶動高雄高大特區、楠梓區周邊房市與基礎設施發展。台積電設廠帶旺的楠梓高雄大學重劃區「藍田里」，於112年起平均所得已超過100萬元，成為楠梓區的「最富里」。看好藍田里區域發展帶動房市需求，璞盛建築推出「蒙瑪特」，為維護建築品質，堅持先建後售。林溢崇指出，在通膨與營建成本持續攀升的環境下，消費者選擇成屋產品進場，不但可避免房價持續上漲的壓力，同時可立即入住，省下預售屋長達 4-5 年的等待期租金，對購屋族來說更有利。林溢崇指出，藍田里有高雄大學、中山高中、援中國小、藍昌國小（115年招生）、藍田公園、足球場、全聯、家樂福、藍田商圈等。藍田里以高雄大學為發展核心，街道規劃完善，公園綠地覆蓋率高，生活機能及商圈發展成熟，成為科技新貴專業人士購屋首選區段。璞盛建築「蒙瑪特」位在藍田里高大特區，距離高雄大學步行僅需3分鐘。樓高9樓，規劃23、29、37坪，2至3房產品，全案僅33戶的單純社區設計，單層四戶、0店面。以回歸到生活本質為初衷，以家庭成員為中心，以使用機能為考量，呈現完整而充裕的生活空間。成屋銷售，鎖定科技新貴、自住客及首購客，目前實登每坪38萬元到39萬元。