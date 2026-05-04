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漏斗胸成因「未明朗」 醫：與基因遺傳、發育過程有關

謝義山提醒家長，若孩子出現以下徵兆，應及早尋求胸腔外科評估：

外觀凹陷： 胸口中央明顯下陷，或併發兩側肋骨外翻。 體力落後： 運動耐力明顯不如同齡孩童，時常抱怨胸悶或易喘。 長期駝背： 習慣性肩膀內縮、姿勢歪斜，且合併胸口發育不對稱。

一名年約9歲的國小生每每運動完就會很喘、累的情況，家長發現孩子的胸部呈現「凹陷」狀態，就醫經電腦斷層檢查，診斷為「大峽谷型」漏斗胸。醫師表示，漏斗胸成因目前仍未完全明朗，可能與基因遺傳及發育過程相關，建議小朋友若有3種徵兆，盡快尋求胸腔外科評估。中國醫藥大學新竹附設醫院胸腔外科醫師謝義山指出，「漏斗胸」是常見的胸廓發育異常之一，約每300名孩童中就有1人發生，嚴重程度不一；部分孩童僅外觀輕微凹陷，但也有患者胸骨明顯內陷，甚至壓迫心臟與肺臟功能，影響生理與心理發展。謝義山表示，臨床上評估漏斗胸嚴重程度，會透過影像檢查計算「黑氏指數」；一般正常值約為2.5以下，若大於3即屬中度以上異常。曾有患者黑氏指數高達4以上，胸骨明顯內陷，幾乎貼近脊椎，形成俗稱「大峽谷型」漏斗胸，前胸幾乎貼近後背。謝義山說，這類個案不僅外觀凹陷明顯，心臟更被擠壓偏向左側，從體表可清楚看到心跳，顯示壓迫程度嚴重。漏斗胸成因目前仍未完全明朗，可能與基因遺傳及發育過程相關，謝義山說明，臨床觀察發現，多數孩童合併「駝背」姿勢，使胸骨更容易內陷。而漏斗胸不僅影響美觀與心理自信，更可能造成生理壓迫。當胸骨凹陷壓迫心臟時，可能出現二尖瓣脫垂、瓣膜逆流與心律不整。謝義山提到，由於心臟空間受限，結構遭擠壓變形，瓣膜閉合不全風險增加。另外，胸廓結構異常也會影響呼吸肌運作，使肺功能較差，患者常出現活動力下降、運動容易喘等症狀。不少父母親會擔心手術風險，謝義山解釋，目前主流治療方式為微創支架矯正手術，支架通常放置1年以上、2年內取出，根據國內外文獻顯示「復發率極低」。患者術後住院約2至3天即可出院。謝義山建議，理想時機多在青春期前完成，因手術會置放支架於胸腔內固定胸骨，通常放置1年以上、2年內取出。若在青春期快速成長期才施作，可能影響胸廓發育。