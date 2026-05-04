我是廣告 請繼續往下閱讀

▲羅予彤怒轟黃燦燦生活習慣差，手機充電線也可以丟進洗衣機。黃燦燦則回她：「你邊練歌邊罵人的樣子真的好美。」（圖／翻攝自微博）

正在備戰中國綜藝節目《乘風破浪的姐姐們2026》（浪姐7）三公舞台的羅予彤，於5月3日凌晨在微博崩潰發文，怒轟相識14年的閨蜜黃燦燦生活習慣太差，甚至語出驚人表示：「真想把她sha了！」而黃燦燦隨後的幽默回應：「你邊練歌邊罵人的樣子真美」，閨蜜內戰因而瞬間衝上微博熱搜排行榜。事件起因於羅予彤晾衣服時，發現洗衣機裡竟然躺著一個充電器和數條數據線，原來又是黃燦燦洗衣服前未清理口袋。羅予彤崩潰表示這已經是第二次發生，「上次是口紅，這次更誇張！」在高強度練歌、練舞的緊繃狀態下，羅予彤忍不住發文吐槽。沒想到黃燦燦不僅沒道歉，還調皮在底下留言：「你一邊練歌一邊罵人的樣子真美」，氣得羅予彤暴躁回覆：「滾吶！！再有一次把我衣服洗花，我就直接砍死你。」粉絲見狀也留言：「閨蜜就是這樣」、「好期待下週黃燦燦和羅予彤的舞台」。羅予彤與黃燦燦的情分可追溯至2012年，兩人是武漢大學藝術系影視表演專業的同班同學。相識14年來，兩人經歷過競爭、冷戰到現在一起在職場上互助。黃燦燦曾提及，大學時曾幫羅予彤補交學費；而羅予彤也曾在節目中不顧形象，徒手幫黃燦燦清理牙縫間的口紅碎屑。兩人參加《浪姐7》時，也相互扶持，先前黃燦燦初舞台直播時，羅予彤就全程力挺；而近期羅予彤作為《浪姐6》師姐返場，與蕭薔、黃聖依合作中國風曲目〈相思謠〉，黃燦燦也不忘在群組中邊吐槽邊打氣。羅予彤在2025年《浪姐6》時以第6名高票成團，初舞台票數斷層第一的實力至今仍被樂迷津津樂道。私下的她雖然隨性、常弄丟飾品，但工作起來卻是超專注。目前羅予彤正與蕭薔密集排練三公舞台，粉絲後援會「雨露」已公佈，將於5月8日至9日在長沙演播廳組織線下應援，打出「予你滿目星光」的口號支持她。