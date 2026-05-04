我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨主席鄭麗文四月初會見中國領導人習近平後，將再安排訪美。針對媒體報導她想見美國總統川普，她今（4）日澄清指出，是媒體先問她的，不排除各種可能性。另外，她已經在積極安排六月初訪美，除了會見美國國會、智庫、僑胞等，她也將見一些「不是台灣傳統政治人物會見的主流社會的朋友」。鄭麗文今上《千秋萬事》指出，她見了習近平之後，所有媒體都問她，要不要見川普？如果見得到的話，她當然願意，是媒體先問她這題的。她透露，她要選黨主席的時候，也是外媒問她要不要見習近平？她說為了和平她都願意見，現在也是外媒問她要不要見川普？她才說如果見得到的話，當然願意。鄭麗文提到，《彭博》問她，最高層級想見誰？她就說川普，她不排除這些可能性，她要證明給世界看，既可以取得習近平釋出和平的善意，接下來第一重要的就是和美國的溝通，若見川普，不是要和他喝珍珠奶茶，而是要和他談，美國身為關鍵力量，怎麼樣確定東亞接下來幾十年的和平穩定？關於訪美行程，鄭麗文說，她已經積極在安排了，既然川習會在5／14，那她訪美最快也要六月初，而她並不擔心外界傳言的會被降規，強調美國參眾議員都很期待見到她。鄭麗文說，美國非常重要，她會去波士頓、紐約、舊金山、洛杉磯，也很可能去德州，但希望訪問不超過2週。她會見一些華府、國會、智庫、僑胞等，其中除了參眾議員，還有AIT的老朋友，也有新朋友，和一些不是台灣傳統政治人物會見的主流社會的朋友，另外還有諾貝爾獎得主，但不是諾貝爾和平獎得主；但講她值得得諾貝爾和平獎的那位學者，她也會見。