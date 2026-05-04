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台灣與美國今年2月簽署「台美對等貿易協定」（ART）之後，台灣減班休息（無薪假）出現大幅收斂。然而，迄今為止3個月以來，平均也都維持在相同水準。據勞動部今（4）日最新統計，實施無薪假事業單位計264家，實施人數3,632人，與前次統計增加19家，人數增加190人，廠商受到美國關稅影響約7成。台美ART在2月對外公布，即便後來遭到美國最高等法院推翻，但已經讓國內廠商動起來，無薪假人數從1月底的5675人，在2月中一口氣掉到3623人，看似整體狀況正朝向改善發展。然而，迄今3個月以來，台灣無薪假人數並無出現再提高或下降趨勢，而是在3600人上下徘徊，今日公布實施無薪假事業單位計264家，實施人數3,632人，與前次統計增加19家，人數增加190人。其中以製造業3307人最多，又以金屬機電工業占比最大。值得一提的是，受到廠商反映受到美國關稅而實施無薪假，共有201家、2545人，占整體人數的7成。停滯在3600人相較於去年關稅影響高峰的11月9153人明顯出現收斂，但仍高於2025年4月的2831人。對此，勞動部勞動條件及就業平等司副司長王金蓉說明，近期數據變化量不明顯，但廠商還是有反映，關稅及國際局勢對於營運有所影響，整體表現較為持平，對於關稅負面效果是否都反應完畢，仍必須要再觀察。她補充，這次變化上都是集中在中小企業間的變化，並無出現大型企業申請，而現階段申請減班休息樣態為「月休4日」以下，也就是說可能會安排員工「做4休3」，但確實有零星個案選擇月休到5至8天。勞動部提醒，減班休息不是無薪假，對於按月計酬的全時勞工，每月工資仍不得低於最低工資29,500元，實施減班休息的事業單位，勞、健保也必須替勞工投保，勞退也應為勞工提繳；目前通報減班休息的勞工朋友，有68.6%的企業為適用僱用安定措施的產業，有接近八成員工可以申請薪資差額補貼。