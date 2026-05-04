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國內漢他病毒疫情急速升溫，今年1月上旬更爆發25年來首起死亡案例，台北市大安區一名具慢性病史且無出國紀錄的7旬老翁，疑因住家老鼠活動染疫，最終死於敗血症併多重器官衰竭；如今新北市淡水區一名70歲男子也確診漢他病毒，雙北接連出現病例，也引發民眾恐慌。對此，新北市長侯友宜強調，已責成相關局處儘速處理因應。面對鼠患議題浮上檯面，侯友宜今（4）日接受媒體訪問時指出，目前按照這個傳染病防治，市府已經責成衛生局、動保處、環保局，同時也依照照中央的防疫指示，希望從環境來清除，並針對住家、防火巷，還有周遭的環境，全面去落實到位地清理，希望全民一起合作，讓鼠患不再。另外，針對新北市長參選人李四川稱基隆捷運的規劃升級，高鐵延伸的專案一事，侯友宜回應表示，其實基隆捷運的規劃的觀念裡面，包括高鐵的捷運，各項的相關工程能夠更多元化，讓市民朋友能夠更便利、更方便使用，相信只要大家仔細了解過後，若認為該規劃是好的，當然都會一起支持，大家共同面對、共同解決，讓民眾更方便。