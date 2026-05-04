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中國外交部長王毅日前訪問緬甸期間，曾低調與遭軟禁的民主派領袖翁山蘇姬低調會面，消息一出引發國際關注。對此，日本資深媒體人、印太戰略智庫執行長矢板明夫指出，這是中國精心算計的佈局，很可能是在為五月中旬的美中高層會面做準備，與軍方跟民主派都建立關係，「在談判前，先把籌碼準備好。」自2021年軍事政變以來，翁山蘇姬一直遭到拘禁。在今年4月30日，她獲得特赦，改為軟禁在一處指定住所。矢板明夫在臉書上發文指出，王毅在4月下旬訪問緬甸期間，在緬甸首都奈比都低調與被軟禁中的翁山蘇姬會面。這場會面由緬甸官方安排，並未公開細節，中方對外也只說了一句，「老朋友，關心她的情況。」矢板明夫指出，這句話很耐人尋味。他先講結論，這顯然不是人情，是精心算計。過去幾年軍政府掌權時，中國高層訪緬幾乎從未提過這位「老朋友」。現在突然想起來，只說明局勢變了。他進一步分析，第一，中國是在補風險。緬甸局勢已經出現鬆動。軍政府控制力下降，民主派與地方武裝擴張，要求釋放翁山蘇姬的聲音越來越大。如果中國繼續單押軍方，一旦政權變化，油氣管線、港口等核心利益都可能受到衝擊。所以，此時去接觸翁山蘇姬，本質上就是先留後路。第二，是對歐洲釋放訊號。在歐洲眼中，翁山蘇姬仍然是民主象徵。中國強調與她的關係，是在告訴歐洲「緬甸問題，我也能處理」。在美歐關係出現裂痕，川普政府對此議題關注有限的情況下，北京認為這裡有操作空間。第三，是修正形象。過去中國被認為偏向軍政府，強化了「反民主」的印象。這次接觸翁山蘇姬，是在對外釋放一個訊號，表示中國不是只支持一方，而是誰都可以談。這不代表價值改變，而是策略調整。矢板明夫指出，最關鍵的是，中國此舉很可能是在為五月中旬的美中高層會面做準備。無論對手是川普還是其他談判對象，緬甸問題都有機會被拿上桌。他進一步表示，當中國同時握有軍方與民主派的聯絡管道，就多了一張可以談判的牌。「說穿了，這不是關心『老朋友』，而是在談判前，先把籌碼準備好。」