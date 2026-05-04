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刑事警察局中部打擊犯罪中心今（4）日公布一起重大詐騙集團破案成果，檢警瓦解一個自稱「城隍車隊」的黑幫詐團，該集團不僅涉及詐欺，還衍生擄人勒贖案件，甚至吸收前彰化縣議員洪柏葳（31歲）當車手，行徑囂張。全案由彰化地檢署檢察官朱健福指揮偵辦，目前已逮捕42人，清查被害人逾50人，並查扣及攔阻不法所得約新台幣1,000餘萬元。警方指出，該集團以31歲呂姓男子為首，原先偵辦其涉犯擄人勒贖案時，進一步追查發現，案件起因竟是詐騙集團內部「黑吃黑」，因分贓不均引發暴力衝突。呂嫌等人為掩護黑幫背景，甚至曾規劃參選地方民意代表，企圖滲透地方勢力。專案小組自2024年12月至今年4月，陸續在新北、台中及彰化等地發動5波搜索行動，成功拘提包含核心幹部在內的42名嫌犯到案。檢警同時查出，被害人超過50人，涉案金額龐大，並成功追徵及攔阻約1,000萬元不法所得。調查也發現，該詐團內部組織嚴密，平時以「城隍車隊」為名活動，成員分別以「七爺」、「八爺」、「文判官」、「武判官」、「牛將軍」等稱號互稱，營造幫派氛圍；另也曾以《三國》人物為代號，如「曹操」、「荀彧」、「許褚」、「徐晃」等，並依角色特性分工運作。其中，負責聯繫詐欺機房、掌握被害人面交資訊並調度車手的「軍師」角色，由張姓嫌犯擔任，專責將資訊轉派給前線車手前往收款。警方指出，不同詐騙集團間亦會彼此合作，互相招募車手擴大犯案規模。值得注意的是，該集團還吸收曾任彰化縣議員的洪柏葳當擔任第一線面交車手。洪男於去年底在北部與假投資詐騙被害人面交時，當場遭警方查獲，目前已因另案入監服刑。警方表示，集團內部手段兇殘，部分車手因畏懼報復，不敢向警方供出實情，增加偵辦難度。不過專案小組透過長期蒐證與分析，最終成功掌握完整犯罪架構並一舉瓦解。全案目前依詐欺、組織犯罪及擄人勒贖等罪嫌，由檢方持續偵辦中。警方強調，將持續強力掃蕩詐欺犯罪，並呼籲民眾提高警覺，避免落入假投資等詐騙陷阱。