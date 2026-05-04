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雲林縣政府昨（3）日下午於台北大巨蛋秀泰影城舉行宗教人文電影《農曆三月二十三》上映宣傳記者會暨特映會。縣長張麗善率領縣府團隊北上出席，與導演王重正、主演演員楊子儀、邱凱偉（Darren）、吳政勳及歌手Bii畢書盡、郭家瑋共同為這部100%雲林拍攝的力作宣傳。張麗善昨表示，《農曆三月二十三》5月8日全台上映，邀民眾走進戲院，感受雲林在地文化與宗教精神，體會媽祖慈悲濟世的正向力量。張麗善提到，農曆三月二十三日為媽祖聖誕，是台灣重要的宗教文化象徵。片名呼應媽祖聖誕，全片於雲林取景拍攝，遍及北港、西螺、土庫、麥寮、台西、四湖、口湖、崙背、二崙及斗六等地的12間宮廟，真實呈現雲林廟宇文化、農村景致與人情味，是一部展現地方特色的重要作品。張麗善指出，雲林縣作為宗教大縣，孕育深厚信仰文化，此次透過電影呈現媽祖慈悲為懷、普渡眾生的精神，別具意義。在當前社會環境中，及國際戰事紛亂中，正需要具有感染力的作品，引導人心向善，讓信仰成為穩定社會的重要力量。張麗善說，這部電影融合「三世因果、解冤釋結」宗教哲思，傳遞放下與慈悲的價值，演員全心投入詮釋角色，是一部兼具文化深度與情感力量的作品，值得細細品味。電影將於5月8日全台正式上映，期待獲得佳績，感動更多觀眾。導演王重正則表示，感謝縣府及各宮廟的協助，讓電影得以在雲林完成百分之百拍攝。為忠實呈現宗教精神，拍攝前進行長時間田野調查，拍攝過程更順應天時地利而成，希望透過電影傳遞正信與善念，期盼帶給觀眾不同以往的宗教題材觀影體驗。民政處副處長陳良駿也說，《農曆三月二十三》結合在地文化與宗教信仰，展現雲林豐厚人文底蘊。誠摯邀請全國民眾於5月8日後走進戲院觀賞電影，跟隨媽祖腳步，感受雲林山海交織的人文風情。出席《農曆三月二十三》特映記者會的包括縣長張麗善、副縣長陳璧君、文觀處長謝明璇、新聞處長陳其育、民政處副處長陳良駿、行政院政務顧問張博堯、台北市議員楊植斗、西螺福興宮董事長楊文鐘、雲林縣土風舞協會理事長洪惠玲、中華民國雲林同鄉總會長林進忠、台北市雲林同鄉總會理事長王茂生、桃園市雲林同鄉總會長林美華等。