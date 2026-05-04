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台北股市今（4）日再寫新紀錄！盤中一度上漲1764.88點、來到歷史新高點40691.51點，漲點創下歷史第一大。其中盤面焦點在於IC設計龍頭聯發科，今日開盤即攻漲停價2870元，其中美系外資看好後市表現，重申「買進」評價，並且目標價上看5000元。聯發科佈局客製化晶片（ASIC）市場，看好未來數年將成為重要成長動能。公司指出，在AI運算需求持續升溫帶動下，資料中心基礎設施與算力需求同步成長，帶動ASIC市場規模快速擴大，看好ASIC市場至明（2027）年將達700億至800億美元，公司維持10%至15%的市占目標。聯發科表示，目前正與多家客戶合作開發AI相關ASIC專案，並持續提升在晶片設計、先進封裝及IP整合上的價值。公司強調，下一世代ASIC產品在效能與複雜度上均顯著提升，晶片規模更大、功能更強，帶動整體單價上揚，未來將為營收帶來更高貢獻。此外，美系外資最新表示，聯發科受惠AI特殊應用IC（ASIC）上升周期才剛開始，到2028年獲利空間都很大，將聯發科目標價一舉從2454元，大幅調高103%、至5000元，為現階段外資圈最高價，重申「買進」評等。這也是美系外資今年來第三次上調聯發科目標價，從年初的1400元三級跳到5000元，目前外資次高目標價為3400元，接著是2988元、以及2800元。外資上調目標價至5000元，聯發科今日股價「一字鎖」漲停價2870元，截至上午10點50分成交量至1327張，並且有23845張排隊購買。