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台北市鼠患問題連環爆，市府在捷運雙連站線形公園投放老鼠藥，民進黨籍議員林亮君擔心若小朋友或寵物誤食怎麼辦？不過週刊今（4）日報導，知情人士爆料，民進黨不只側翼散播鼠患謠言外，更扯的是，林亮君竟設局誘導北市環保局投藥，轉頭就將環保局回報的結果拿來發臉書操作，痛罵公園「滿地老鼠藥」，此舉根本是「既藥誘藥」，帶風坑害敬業除鼠的基層公務員。根據鏡週刊報導，林亮君4月30日晚間6時在臉書上發出一則PO文，並附上4張照片，痛批市府在雙連站線形公園投放老鼠藥，台北市有夠「鼠勾以」，若被小朋友或寵物誤觸、誤食怎麼辦，質疑「台北滿街老鼠，蔣萬安的解決方法難道只有滿地老鼠藥嗎？ 」週刊指出，知情人士表示：「這次投藥根本是林亮君設局套殺，她辦公室早在投藥前就知情，就等著環保局投完藥入坑！」該人士指出，事實是，當天上午林亮君透過助理主動要求環保局處理線型公園的老鼠問題；環保局在收到訊息3分鐘左右，立刻回覆林辦會去投藥，「沒想到林亮君晚上就發文罵市府！」週刊表示，據了解，環保局在下午回報林亮君投藥完畢後，林辦並沒有向環保局表達疑慮，反而是在晚間6時直接在臉書上發文批市府投藥。直到晚間8時、林亮君發文過後2小時，才又透過助理向環保局反應擔心寵物誤食，整起事件遭質疑是自導自演。對此，林亮君臉書發文反擊，「傻眼！今天早上天外飛來一篇「獨家」以知情人士爆料方式，抹黑攻擊我誘導環保局投藥。蔣市府現在是不准議員協助市民鼠患陳情？也不准議員為擔心誤觸老鼠藥的飼主及家長發聲？」林亮君反問「請問蔣市府，放新聞鬥倒林亮君，台北市的鼠患就能解決嗎！？身為中山大同的議員，我會盡責地做好監督的工作，持續為市民發聲，絕不畏懼抹黑！也請蔣萬安市長，做好市長該做的工作，不要正事不做，潑髒水『鼠一鼠二』！」