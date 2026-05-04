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過半母親認為「生活幾乎沒時間、彈性」 輔導管教比例高出10年前

母親節前夕，對媽媽說聲「辛苦了」，這句感謝背後更值得正視的是，那些正處於被榨乾邊緣的母職困境。兒福聯盟（4）日發表《2026年台灣媽媽育兒情形調查》，揭露現代女性在追求「完美教養」的同時，正集體陷入「密集親職」的心理枷鎖；有高達6成5的母親對於父職表現表示不信任，僅22.1%的人覺得在台灣養育小孩是容易的。兒盟針對全台近800位媽媽進行問卷調查，發現高達92.6%的女性認同「孩子應是生活中心」，同時6成5的母親對父職表現表示不信任，這種「非媽不可」的心理標籤，造成母職過勞現象。調查也發現，66.3%的媽媽認為「有孩子讓自己的生活幾乎沒有時間和彈性」，超過半數（55.9%）認為「因為有孩子，很難平衡不同的責任」 ，甚至有34.0%覺得「被親職的責任壓得喘不過氣」 。只有22.1%的人覺得在台灣養育小孩是容易的，與瑞典、法國、德國相比，存在3至4倍的斷崖式落差，也落後鄰近的日本達16個百分點。數據不僅對比出政策支持的不足，更反映在台灣育兒已讓女性身心透支。兒盟指出，調查顯示，台灣媽媽在育兒上困境，排序第一的是「缺乏屬於自己的休息時間」；其次為「難以兼顧家庭與其他生活角色」和「對家庭經濟感到擔憂」。在家庭勞務分配的部分，調查呈現出「觀念平權、勞動不平等」的巨大落差。兒盟說明，儘管父親在各項家庭勞務中為主要負擔者的比例較2014年略有提升，但並未實質減輕母親負擔，在備餐（47.6%）、家務（46.7%）及輔導功課（52.4%）等勞動上，媽媽仍是主要的負擔者。值得留意的是，在輔導功課與管教任務上，「媽媽負擔的比例竟較10年前高出許多」，顯示社會仍存在著對於母職角色的各種期待，使得女性在分工上承擔更多。但儘管92.1%的媽媽認同父母照顧能力相等，卻仍有65.7%的人覺得父親在育兒方便的表現不如母親；即便75.9%的媽媽將配偶封為「神隊友」，但回到實務滿意度卻僅給出平均6.3分。兒盟說，這種對父職的不信任，形塑出「非媽不可」的心理標籤，反而成為母職過勞的推手。調查也發現，對配偶親職分工滿意度越低、媽媽的親職壓力就越高。面對台灣媽媽集體的育兒焦慮，兒盟建議，唯有透過制度變革與觀念重組，才能扭轉育兒環境不夠友善的現況，包括鬆動「完美母職」迷思、改善親職分工不均；企業可提供優於法令的職場友善措施；並強化育兒服務與資源。兒盟調查採線上問卷方式進行，以立意取樣方式，在臉書等網路平台廣泛宣傳。調查時間為2026年3月10日至4月1日。共計回收795份問卷，排除重複填答等無效問卷後，有效問卷共783份。調查對象為「居住在台灣，育有未成年孩子的母親」。填答者之平均年齡為39.7歲（SD = 6.2），68.5%目前有工作（含全職及兼職）。76.9%有學齡前小孩，26.8%有國小小孩、10.0%有國中小孩、6.8%有高中小孩，平均有1.5個小孩（SD = 0.7）。