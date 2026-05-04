近期雙北出現漢他病毒症候群2例病例，更傳出街頭老鼠橫行，台灣大學昆蟲學系名譽教授徐爾烈告訴《NOWNEWS今日新聞》記者，低樓層的確比較容易被老鼠入侵，但老鼠會沿著外牆管線、植物，室內的樓梯等攀爬到高樓層，所以就算20幾樓也有機會看到老鼠，徐爾烈也提供居家防鼠3招。
高樓層也會有老鼠！錢鼠也要防治
老鼠在街頭出沒，不少人擔心老鼠會不會在高樓層出沒，台大昆蟲學系名譽教授徐爾烈表示，低樓層的確比較容易被老鼠入侵，不過高樓層也不是一定沒有老鼠，牠們可能會順著排水管線、植物、樓梯等攀爬上樓，就算20幾樓還是有可能看到老鼠。
徐爾烈教授指出，老鼠是雜食性動物，除了吃一般的五穀雜糧等食物外，還會吃蟑螂，所以防治老鼠最好連蟑螂也一起解決，其中「錢鼠」就是特別愛吃蟑螂，許多人會有「錢鼠」帶財，不能打死的想法，但其實錢鼠也會帶有病毒、跳蚤等疾病，應該要一起防治，可利用錢鼠愛吃葷食的特性，在捕鼠籠放置烤過的豬皮、肉類等，比較容易吸引到錢鼠。
室內別用老鼠藥 居家防鼠3招
至於投放老鼠藥，徐爾烈教授表示，老鼠藥最好不要在室內使用，如果老鼠跑到看不見的地方才死亡，死掉的老鼠會散發很嚴重的臭味，在室內最好用捕鼠籠、黏鼠板等捕鼠陷阱；大樓中庭則可用老鼠藥，可在牆邊、或老鼠窩附近撒老鼠藥。
1、防止入侵：老鼠只要有50元硬幣大小的孔洞，就會闖進家中，要特別注意家中排油煙機、抽風機、門窗等，都有機會讓老鼠跑進來，平常門要關緊，確認紗窗有無破洞。
2、不要給老鼠東西吃：別讓老鼠有食物吃，牠們就不會在你家住下來，如果有養寵物的民眾，要把寵物飼料收好。
3、保持家中整齊：家裡東西越少越好，不要讓老鼠有地方藏。
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老鼠在街頭出沒，不少人擔心老鼠會不會在高樓層出沒，台大昆蟲學系名譽教授徐爾烈表示，低樓層的確比較容易被老鼠入侵，不過高樓層也不是一定沒有老鼠，牠們可能會順著排水管線、植物、樓梯等攀爬上樓，就算20幾樓還是有可能看到老鼠。
徐爾烈教授指出，老鼠是雜食性動物，除了吃一般的五穀雜糧等食物外，還會吃蟑螂，所以防治老鼠最好連蟑螂也一起解決，其中「錢鼠」就是特別愛吃蟑螂，許多人會有「錢鼠」帶財，不能打死的想法，但其實錢鼠也會帶有病毒、跳蚤等疾病，應該要一起防治，可利用錢鼠愛吃葷食的特性，在捕鼠籠放置烤過的豬皮、肉類等，比較容易吸引到錢鼠。
室內別用老鼠藥 居家防鼠3招
至於投放老鼠藥，徐爾烈教授表示，老鼠藥最好不要在室內使用，如果老鼠跑到看不見的地方才死亡，死掉的老鼠會散發很嚴重的臭味，在室內最好用捕鼠籠、黏鼠板等捕鼠陷阱；大樓中庭則可用老鼠藥，可在牆邊、或老鼠窩附近撒老鼠藥。
1、防止入侵：老鼠只要有50元硬幣大小的孔洞，就會闖進家中，要特別注意家中排油煙機、抽風機、門窗等，都有機會讓老鼠跑進來，平常門要關緊，確認紗窗有無破洞。
2、不要給老鼠東西吃：別讓老鼠有食物吃，牠們就不會在你家住下來，如果有養寵物的民眾，要把寵物飼料收好。
3、保持家中整齊：家裡東西越少越好，不要讓老鼠有地方藏。