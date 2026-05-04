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高樓層也會有老鼠！錢鼠也要防治

室內別用老鼠藥 居家防鼠3招

近期雙北出現漢他病毒症候群2例病例，更傳出街頭老鼠橫行，台灣大學昆蟲學系名譽教授徐爾烈告訴《NOWNEWS今日新聞》記者，低樓層的確比較容易被老鼠入侵，但老鼠會沿著外牆管線、植物，室內的樓梯等攀爬到高樓層，所以就算20幾樓也有機會看到老鼠，徐爾烈也提供居家防鼠3招。老鼠在街頭出沒，不少人擔心老鼠會不會在高樓層出沒，台大昆蟲學系名譽教授徐爾烈表示，低樓層的確比較容易被老鼠入侵，不過高樓層也不是一定沒有老鼠，徐爾烈教授指出，老鼠是雜食性動物，除了吃一般的五穀雜糧等食物外，還會吃蟑螂，所以防治老鼠最好連蟑螂也一起解決，其中「錢鼠」就是特別愛吃蟑螂，，可利用錢鼠愛吃葷食的特性，在捕鼠籠放置烤過的豬皮、肉類等，比較容易吸引到錢鼠。至於投放老鼠藥，徐爾烈教授表示，，在室內最好用捕鼠籠、黏鼠板等捕鼠陷阱；大樓中庭則可用老鼠藥，可在牆邊、或老鼠窩附近撒老鼠藥。1、：老鼠只要有50元硬幣大小的孔洞，就會闖進家中，要特別注意家中排油煙機、抽風機、門窗等，都有機會讓老鼠跑進來，平常門要關緊，確認紗窗有無破洞。2、：別讓老鼠有食物吃，牠們就不會在你家住下來，如果有養寵物的民眾，要把寵物飼料收好。3、：家裡東西越少越好，不要讓老鼠有地方藏。