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迎戰年底地方首長選舉，藍白兩黨啟動整合機制，宜蘭縣長民調今（4）日出爐，國民黨立委吳宗憲勝出，正面對決民進黨宜蘭縣長參選人林國漳。對此，林國漳先是恭喜吳宗憲在藍白整合中勝出，並期盼未來能與各方優秀人才，針對宜蘭的願景進行一場優質的政見競爭，共同為家鄉努力。林國漳表示，參選是憲法賦予的權利，更是對宜蘭的承諾，只要是真心為了這片土地，大家都應該勇敢站出來、堅持到底，「宜蘭需要多元的選擇，而這份為家鄉拚搏的決心，就是推動進步的動力」。林國漳說，無論環境如何變化，他的腳步始終堅定，他心目中的縣長，不應受限於政黨框架，更不該被顏色標籤所束縛，未來的宜蘭，需要一位能廣納建言、切實解決鄉親問題的「全民縣長」。對於媒體詢問，與吳宗憲立委相較3月民調相比差距縮小，林國漳表示，對於民調數據，會視為自我提升的參考，目前看到此份民調表態率並不高，將持續提出更完善的縣政擘劃，爭取多數縣民的認同；他說，相信宜蘭鄉親最終會選擇那位始終在地深耕、與大家同甘共苦的夥伴。