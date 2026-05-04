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▲范琪斐（右）帶著男友和百靈果凱莉一家三口一起同遊北海道，全程大放閃。（圖／翻攝自凱莉蹲下去臉書）

▲范琪斐（左）日前帶著交往1個月的男友（右）和凱莉夫妻檔同遊北海道，兩人全程大放閃。（圖／翻攝自凱莉蹲下去臉書）

資深媒體人范琪斐走出離婚陰霾，大方迎來人生第二春！現年60歲的她，近日與小 8 歲的鮮肉男友同遊日本北海道，更在好友「百靈果凱莉」的鏡頭前大方認愛。范琪斐承認這段戀情是她主動獵愛，更辛辣自曝兩人交往1個月後的親密現況，每週固定床上運動2到3次，瀟灑率性的態度讓粉絲全看傻，直呼：「范姐真的太強了！」范琪斐與美籍前夫結束20年婚姻至今已近3年，今年3月她宣布透過交友軟體認識新對象。近日她帶著男友和百靈果凱莉一家三口到北海道旅遊。在凱莉曝光的IG 影片，范琪斐緊緊牽著小8歲男友的手，還對著鏡頭燦笑宣告：「我帶我男友啦，怎麼樣。」整趟旅程兩人形影不離，范琪斐甜笑表示自己被照顧得很好，連滑雪裝備都有男友代勞，甚至幸福直言：「現在都有人幫我揹雪具了咖啡。」凱莉的影片剪輯也很有趣，把范琪斐和男友歸類在「熱戀組」，她和夫婿、女兒則是「育兒組」，兩相對照之下很有趣。凱莉在旅途中不忘調侃范琪斐，幽默提醒范琪斐：「那你男友知道你上次來是跟前夫一起嗎」面對好友的辛辣補槍，范琪斐絲毫不在意：「我沒跟他說啦！」完全沉浸在熱戀組的粉紅氣泡中，更在旁人起鬨下，當眾與男友對鏡頭親吻。最令粉絲震驚的，莫過於范琪斐對於感情生活的直白。她表示這段感情是她主動出擊，並大方回應兩人目前維持著每週2到3次的親密互動。這種不受年齡限制、對慾望直言不諱的態度，引發網路一片讚評，認為她完美示範了「60歲照樣能活出精彩人生」。