南韓綜合性（音樂+戲劇）頒獎典禮AAA（Asia Artist Awards）今年確定拆成2天，12月5日、12月6日在高雄世運主場館登場，這次也有相關演唱會《ACON 2026 in Taipei》，於7月25日在林口體育館舉辦，官方今（4）日公布第一波卡司，MEOVV、CLOSE YOUR EYES確定來台，ZEROBASEONE（ZB1）的成韓彬確定擔任主持人！
AAA ACON卡司公布 MEOVV、CLOSE YOUR EYES來台
《ACON 2026 in Taipei》早前宣布主持人為ZEROBASEONE（ZB1）的成韓彬，第一波確定來台表演的藝人為MEOVV、CLOSE YOUR EYES，根據去年的經驗，會出席ACON的藝人，高機率都會參加AAA頒獎典禮，主辦單位也將在日後分批公開出席卡司，粉絲可隨時關注官方Threads帳號aaa2026.11th。
AAA ACON最貴票券 有AAA優先購買資格
而《ACON 2026 in Taipei》今年確定與AAA頒獎典禮（Asia Artist Awards）拆開舉行，ACON 2026將於7月25日搶先在林口體育館登場，票價分為5280元、3880元、2880元、身心席1940元，全部座席，5月17日在ibon售票系統開賣，最高票價5280元，內含5200元演出票券與80元福利券，購買者即可獲得今年12月5日、12月6日AAA高雄世運頒獎典禮門票的「優先購資格」。
📌ACON 2026售票資訊：
活動時間：2026年7月25日（六）17:00
活動地點：林口體育館
活動票價：5280元、3880元、2880元、身心席1940元（全座席）
售票日期：5月17日（日）11:00
售票系統：7-11 ibon售票系統網站開賣（不開放機台購票）
售票網址：https://ticket.ibon.com.tw/ActivityInfo/Details/39584
▲每位會員限購2張，開賣首日僅限電腦選位，開演前5天開放取票
▲票價5280元為5200元演出票券+80元福利券
▲票價3880元為3840元演出票券+40元福利券
▲票價2880元為2860元演出票券+20元福利券
▲身障票為票價1940元為1900元演出票券+40元福利券
➢ 80元福利券內容：AAA優先購購票資格、彩排、簽名海報抽獎資格、簽名拍立得抽獎資格
➢ 40元福利券內容：AAA優先購購票抽獎資格、簽名海報抽獎資格、簽名拍立得抽獎資格
➢ 20元福利券內容：AAA優先購購票抽獎資格、簽名海報抽獎資格
我是廣告 請繼續往下閱讀
《ACON 2026 in Taipei》早前宣布主持人為ZEROBASEONE（ZB1）的成韓彬，第一波確定來台表演的藝人為MEOVV、CLOSE YOUR EYES，根據去年的經驗，會出席ACON的藝人，高機率都會參加AAA頒獎典禮，主辦單位也將在日後分批公開出席卡司，粉絲可隨時關注官方Threads帳號aaa2026.11th。
AAA ACON最貴票券 有AAA優先購買資格
而《ACON 2026 in Taipei》今年確定與AAA頒獎典禮（Asia Artist Awards）拆開舉行，ACON 2026將於7月25日搶先在林口體育館登場，票價分為5280元、3880元、2880元、身心席1940元，全部座席，5月17日在ibon售票系統開賣，最高票價5280元，內含5200元演出票券與80元福利券，購買者即可獲得今年12月5日、12月6日AAA高雄世運頒獎典禮門票的「優先購資格」。
📌ACON 2026售票資訊：
活動時間：2026年7月25日（六）17:00
活動地點：林口體育館
活動票價：5280元、3880元、2880元、身心席1940元（全座席）
售票日期：5月17日（日）11:00
售票系統：7-11 ibon售票系統網站開賣（不開放機台購票）
售票網址：https://ticket.ibon.com.tw/ActivityInfo/Details/39584
▲每位會員限購2張，開賣首日僅限電腦選位，開演前5天開放取票
▲票價5280元為5200元演出票券+80元福利券
▲票價3880元為3840元演出票券+40元福利券
▲票價2880元為2860元演出票券+20元福利券
▲身障票為票價1940元為1900元演出票券+40元福利券
➢ 80元福利券內容：AAA優先購購票資格、彩排、簽名海報抽獎資格、簽名拍立得抽獎資格
➢ 40元福利券內容：AAA優先購購票抽獎資格、簽名海報抽獎資格、簽名拍立得抽獎資格
➢ 20元福利券內容：AAA優先購購票抽獎資格、簽名海報抽獎資格