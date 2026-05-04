南韓綜合性（音樂+戲劇）頒獎典禮AAA（Asia Artist Awards）今年確定拆成2天，12月5日、12月6日在高雄世運主場館登場，這次也有相關演唱會《ACON 2026 in Taipei》，於7月25日在林口體育館舉辦，官方今（4）日公布第一波卡司，MEOVV、CLOSE YOUR EYES確定來台，ZEROBASEONE（ZB1）的成韓彬確定擔任主持人！

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲MEOVV（右）、CLOSE YOUR EYES確定出席《ACON 2026 in Taipei》，也有望參加本屆AAA頒獎典禮。（圖／threads@aaa2026.11th）
▲MEOVV（右）、CLOSE YOUR EYES確定出席《ACON 2026 in Taipei》，也有望參加本屆AAA頒獎典禮。（圖／threads@aaa2026.11th）
AAA ACON卡司公布　MEOVV、CLOSE YOUR EYES來台

《ACON 2026 in Taipei》早前宣布主持人為ZEROBASEONE（ZB1）的成韓彬，第一波確定來台表演的藝人為MEOVV、CLOSE YOUR EYES，根據去年的經驗，會出席ACON的藝人，高機率都會參加AAA頒獎典禮，主辦單位也將在日後分批公開出席卡司，粉絲可隨時關注官方Threads帳號aaa2026.11th。

AAA ACON最貴票券　有AAA優先購買資格

而《ACON 2026 in Taipei》今年確定與AAA頒獎典禮（Asia Artist Awards）拆開舉行，ACON 2026將於7月25日搶先在林口體育館登場，票價分為5280元、3880元、2880元、身心席1940元，全部座席，5月17日在ibon售票系統開賣，最高票價5280元，內含5200元演出票券與80元福利券，購買者即可獲得今年12月5日、12月6日AAA高雄世運頒獎典禮門票的「優先購資格」。

📌ACON 2026售票資訊：
活動時間：2026年7月25日（六）17:00
活動地點：林口體育館
活動票價：5280元、3880元、2880元、身心席1940元（全座席）
售票日期：5月17日（日）11:00
售票系統：7-11 ibon售票系統網站開賣（不開放機台購票）
售票網址：https://ticket.ibon.com.tw/ActivityInfo/Details/39584
▲每位會員限購2張，開賣首日僅限電腦選位，開演前5天開放取票
▲票價5280元為5200元演出票券+80元福利券
▲票價3880元為3840元演出票券+40元福利券
▲票價2880元為2860元演出票券+20元福利券
▲身障票為票價1940元為1900元演出票券+40元福利券
➢ 80元福利券內容：AAA優先購購票資格、彩排、簽名海報抽獎資格、簽名拍立得抽獎資格
➢ 40元福利券內容：AAA優先購購票抽獎資格、簽名海報抽獎資格、簽名拍立得抽獎資格
➢ 20元福利券內容：AAA優先購購票抽獎資格、簽名海報抽獎資格

▲ACON 2026 IN TAIPEI 完整售票資訊，價格+座位圖。（圖／D.SHOW Taiwan臉書）
▲ACON 2026 IN TAIPEI 完整售票資訊，價格+座位圖。（圖／D.SHOW Taiwan臉書）
相關新聞

AAA分2天12/5、12/6高雄頒獎！5/31拓元開賣　優先購買規則1次看

ACON 2026座位圖、票價公開！5/17正式開賣　還送AAA優先購票資格

ACON音樂節和AAA拆家！7月改地點在林口登場　粉絲瘋猜背後考量

AAA製作人拋震撼彈！ACON 7月25日登林口體育館　粉絲清晨被嚇醒

陳雅蘭編輯記者

畢業於中國文化大學廣告系，曾在中天新聞台北地方新聞中心兼職4年，負責新聞剪輯、上字幕、協助製作CG圖卡與新聞帶傳送等工作，累積了紮實的新聞製作與後製經驗。

大學畢業後加入《NOWNEWS今日新聞》，至今深...