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▲《月之戀人—步驚心：麗》中李準基（右）為IU（左）擋雨的名場面，是永遠的經典。（圖／YT@Stone Music Entertainment）

IU與邊佑錫主演的《21世紀大君夫人》正在熱播，近日IU在IG上分享劇中婚禮戲份的幕後婚紗花絮照，意外掀起跨劇回憶殺，由於背後的宮殿正是當年《月之戀人—步步驚心：麗》中，李準基為她用身體擋雨的拍攝地，不但劇迷瞬間淚目，連李準基本人也現身留言區回應：「喔？這裡是......？」《21世紀大君夫人》上週最新劇情進展到理安大君與成熙周的婚禮篇章，播出後IU在社群上曝光自己身穿華麗韓服婚禮造型、現身宮殿取景地的照片，並俏皮寫下「喔...？這裡是...？」而這個場景，正是當年《月之戀人—步步驚心：麗》中李準基替IU擋雨的經典拍攝地，回憶感瞬間被拉滿。更讓粉絲激動的是，李準基也在貼文下方留言回應同一句「喔？這裡是......？」簡單互動就足以顯現出兩人默契，不少劇迷直呼彷彿穿越回10年前，當年追劇的心情全被喚醒，紛紛喊話希望兩人能再度合作。事實上，《月之戀人—步驚心：麗》當年結局中，IU飾演的解樹與李準基飾演的四皇子王昭最終未能走到一起，以悲劇收場，讓許多劇迷傷心不已，如今IU在《21世紀大君夫人》以婚禮造型重返同一個場景，也彌補了一些遺憾。不少劇迷看完紛紛留言表示：「解樹終於穿上婚紗了」、「真的會哭」、「在《月之戀人—步步驚心：麗》沒能幸福，現在以大君夫人身份圓滿了」、「太想念解樹了」等感性回應不斷湧出。更有趣的是，邊佑錫當年其實也曾在《月之戀人—步驚心：麗》中短暫客串IU的劈腿前男友角色，如今劇中與IU舉辦婚禮，也被網友笑稱「怎麼回到現代嫁給前男友了？」IU與李準基2016年合作《月之戀人—步驚心：麗》時就結下深厚情誼，雖然兩人相差11歲，卻發展成像家人般的忘年之交，不僅私下互相支持彼此作品，也曾在音樂活動、作品宣傳中頻繁應援對方，甚至有過客串彼此作品的互動，這次隔空同框，也讓粉絲感嘆兩人的售後十分長情。