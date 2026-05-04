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樹幹突貼滿「詭異白球」爆雞皮！內行揭用途：一片不便宜

▲「蓖麻蠶卵片」是農業上用於防治荔枝椿象的生物防治利器。（圖／Threads@yin.k.1119授權提供）

蓖麻蠶卵片是什麼？平腹小蜂靠它孵化：有效對抗荔枝椿象

▲「荔枝椿象」屬外來入侵害蟲，危害龍眼、荔枝及臺灣欒樹等重要經濟作物，近年來已擴及全台且危害嚴重。（圖／高雄市農業局提供）

近日有民眾前往山區爬山時，，其內部寄生「平腹小蜂」幼蟲，待羽化後能夠解決荔枝椿象危害問題，隱藏用途讓一票人大讚「長知識了！」近日有民眾在Threads發文提到，表示爬山時突然發現一旁的樹葉上貼著一張紙。從照片畫面中可見，樹葉上被黏貼著一張黃褐色的紙張，上頭布滿密密麻麻的白色神秘小球，瞬間讓人密集恐懼症發作，但也引發網友好奇用途「不知道是什麼？」該篇貼文曝光後，至今已吸引超過109萬人觀看，留言中就有內行與昆蟲系學生留言，解釋其實是「蓖麻蠶卵片」，是農業上用於防治荔枝椿象的生物防治利器，「這是蓖麻蠶的卵片喔，已經有平腹小蜂幼蟲寄生在裡面，等寄生蜂羽化成蟲就可以去寄生真正要防治的荔枝椿象」、「這一片貴的，市價一片400～2000」。根據農業部資料顯示，「荔枝椿象」屬外來入侵害蟲，危害龍眼、荔枝及臺灣欒樹等重要經濟作物，近年來已擴及全台且危害嚴重，成蟲噴出的臭液對人體眼睛、皮膚具腐蝕性，過去還傳出民眾受傷案例。為了對抗荔枝椿象，近年開發「蓖麻蠶卵片」等生物防治技術，達到「以蟲剋蟲」的環保防治效果。據了解，「蓖麻蠶卵片」是以「蓖麻蠶」（Samia cynthia）卵做為代用寄主，內部寄生「平腹小蜂」幼蟲，藉此大量繁殖荔枝椿象天敵卵寄生蜂平腹小蜂，待羽化後至田間大量釋放，可用來防治荔枝椿象，並能有效降低荔枝椿象族群數量，同時減少農藥使用，降低對蜜蜂等授粉昆蟲的影響。目前該技術已逐步應用於校園、公園等非農業場域，因此民眾若在外發現類似裝置千萬別驚慌，也別隨意觸碰或移動，避免影響生物防治效果。