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▲高敏敏營養師專業推薦（圖／品牌提供）

▲綺麗健康油完美保留中鏈脂肪酸與長鏈脂肪酸的健康優勢（資料來源：日清奧利友）（圖／品牌提供）

代謝特性 對身體的影響 直接送往肝臟轉化為能量 不走體脂肪儲存路徑，減少脂肪堆積 提高基礎代謝率 有助於維持體態、不易囤積 增加飽足感 減少過量飲食的機率 增加日常體力 提供穩定、持久的能量來源



▲一瓶好油，讓日常料理也能美味又健康（圖／品牌提供）

近年來，隨著健康意識抬頭，越來越多人開始審視飲食中的每一個細節——但「油」這個角色，卻常常被誤解、被迴避，甚至被完全排除在健康餐盤之外。當消費者的焦慮從「不敢吃油」轉向「要怎麼吃對油」，一場關於廚房用油的觀念革新，正在台灣家庭悄悄發生。「油」長期背負著「讓人發胖」的負面標籤，尤其是在飲食控制風潮盛行的今日，不少人索性宣告廚房「無油化」。然而，這樣的做法不僅無助於健康，反而可能讓身體陷入更大的危機。根據衛生福利部《每日飲食指南》，健康成人每日應攝取 3～7 茶匙的油脂，油脂是脂溶性維生素（A、D、E、K）吸收的必要媒介，也是維持細胞膜完整、荷爾蒙正常分泌、皮膚與頭髮健康的關鍵營養素。市面上食用油種類繁多，橄欖油、葵花油、椰子油、苦茶油……各有擁護者，各有說法。面對這樣的選擇困境，消費者的集體焦慮已從「油要不要吃」，進一步升級為「到底該怎麼選油、怎麼用油」。這股覺醒，也讓更多人意識到：一瓶看似平凡的食用油，背後涉及脂肪酸結構、耐熱穩定性、健康認證與製程透明度等多重層面，早已成為影響家庭健康決策的新標準。衛福部建議：每日攝取 3～7 茶匙油脂＋1 份堅果，有助於預防便秘、維持頭髮亮麗與皮膚滑嫩。但長期完全不攝取油脂，反而會導致脂溶性維生素缺乏，影響免疫力與代謝功能。面對消費者對健康用油的殷切需求，統一企業引進日本日清奧利友（NISSHIN OilliO）的頂尖技術，推出「統一綺麗健康油」，在台灣開創兼具「不易形成體脂肪」與「全方位料理適用」的高端健康油市場。日清奧利友是日本最大的家用食用油廠商，旗下研發負責人笠井通雄博士以「油脂博士」聞名業界，耗費多年研究，才打造出這瓶兼具中鏈與長鏈脂肪酸雙重優點的夢幻好油。統一企業發揮長年深耕食品生產管理與食安把關的深厚實力，將這份日本原裝品質帶進台灣每個家庭的廚房，回應消費者對健康、美味與安心的三重期待，更成為推動台灣食用油市場品質升級的重要推手。市售食用油的核心差異在於脂肪酸結構。一般食用油（橄欖油、葵花油等）屬於長鏈脂肪酸，含有身體必需的 ω-3、ω-6 脂肪酸，但代謝速度較慢，容易囤積。椰子油、棕櫚仁油中的中鏈脂肪酸代謝快、不易囤積，卻缺乏必需脂肪酸、不耐高溫。長年以來，消費者被迫在兩者之間取捨。綺麗健康油透過日清奧利友獨家「酵素型酯基交換技術」，將中鏈脂肪酸與富含必需脂肪酸的芥花油長鏈脂肪酸，從分子層次重新融合，形成全新的「中長鏈脂肪酸」結構——這不是調合油，而是脂肪酸層次的科學重組，完美繼承兩者優點，開創油脂科技的新里程。含必需脂肪酸 ω-3、ω-6發煙點高達 200°C 以上油品穩定性高、不易氧化變質脂肪酸配比完美接近衛生署每日營養建議好油的品質，從原料選用就已決定。綺麗健康油以植物果實為來源，萃取椰子油及棕櫚仁油中的優質中鏈脂肪酸，結合穩定性高的芥花油，每一批原料均需符合嚴格的純度與酸價標準，確保油質穩定不走味。原料精選選用椰子油、棕櫚仁油萃取中鏈脂肪酸，搭配高穩定性芥花油酵素轉化獨家酵素型酯基交換技術，分子層次融合中長鏈脂肪酸精製提純去除雜質與異味，確保油色澄清、發煙點穩定維持 200°C 以上原裝進口日本原廠生產、原瓶封裝進口，全程品質不受二次分裝影響一般長鏈脂肪酸需經由淋巴系統、血液循環才能進入代謝途徑，過程較慢，多餘的能量容易轉化為體脂肪儲存。而中鏈脂肪酸不經一般消化道，可直接被送往肝臟轉化為能量，身體不需要特別的酵素來分解，代謝速度更快。綺麗健康油中的中長鏈脂肪酸結合了這項優勢，經人體食用實驗實證：食品健康宣稱百花齊放，消費者最需要的是有公信力的第三方背書。綺麗健康油是目前市售唯一同時取得台灣與日本雙健康認證的食用油，每一項認證背後都是嚴格的人體實驗數據支撐，並非行銷口號。衛生福利部審核，通過人體食用實驗，實證「不易形成體脂肪」，為台灣最具公信力的健康食品認證日本消費者廳核准，為日本最嚴格的健康食品認證，需提交完整臨床數據方可取得不含塑化劑的安全材質，防氧化、輕量耐用，適合家庭日常使用，油品儲存建議置於陰涼乾燥處常溫保存可以，而且必須。油脂是必需營養素，幫助吸收脂溶性維生素、維持正常生理機能。飲控的關鍵不是「零油」，而是選對油、用得剛好。長期完全不攝取油脂，反而可能影響免疫力與荷爾蒙平衡。綺麗健康油發煙點高達 200°C 以上，無論涼拌、煎、煮、炒、炸均適用。廚房不需要備多瓶不同用途的油，一瓶從早餐到晚餐，全方位搞定。不是調合油。綺麗健康油透過「酵素型酯基交換技術」在分子層次融合中長鏈脂肪酸，是全新的油脂結構，並非單純將不同油混在一起，因此能完整兼顧代謝優勢與必需脂肪酸的營養需求。油品包裝材質的選擇與油脂等級無關，而是取決於油品特性。精製食用油油質穩定，採用不含塑化劑的 PET 瓶防氧化性更佳，且輕量好收納。需要玻璃瓶保護的，通常是初榨橄欖油、亞麻仁油等油質不穩定的品項。好油不只是料理的配角，更是每日健康管理的一環。隨著越來越多家庭願意為「更好的生產方式」付出一點代價，台灣食用油市場正在出現質的飛躍——消費者不再只關注價格，而是積極追求符合科學認證、成分透明、製程可信賴的產品。綺麗健康油的問市，恰好契合這波消費覺醒潮流，成為推動台灣家庭用油標準升級的重要推手。值得一提的是，綺麗健康油採用 PET 再生材質規格瓶身，兼顧安全與輕量化需求，減少不必要的資源耗損，展現品牌對日常永續實踐的承諾。從酵素技術、雙國認證、原裝進口，到環保包裝，綺麗健康油試圖提升台灣食用油的整體標準，讓油的價值不僅是料理的工具，更是代表著值得支持的健康理念。一瓶好油，從原料到餐桌，都承載著對家人健康的一份用心。當越來越多家庭以消費力支持透明、科學且有認證背書的產品，台灣的食用油市場才有可能走向更健康、更有競爭力的未來。