總統賴清德突破中國封鎖，於2日抵達非洲友邦史瓦帝尼展開國是訪問。對此，美國國務院發言人表示，「出訪屬於例行性活動，不應被政治化」。
根據《路透社》報導，對於賴清德的史瓦帝尼之旅，美國國務院發言人表示，「台灣是美國及許多其他國家值得信賴且有能力的夥伴，其在全球的關係為包括史瓦帝尼在內的各國人民帶來重大利益」。
美國國務院發言人補充說，每一位經民主選舉產生的台灣總統，都曾出訪台灣的友邦，包括前總統蔡英文也曾於2023年與2018年訪問史瓦帝尼，「這類出訪屬於例行性活動，不應被政治化」。
報導指出，賴清德原定4月下旬前往史瓦帝尼訪問，但台灣指控中國施壓非洲三國拒絕賴清德專機飛越領空，行程被迫延宕。而在賴清德搭乘史瓦帝尼政府的專機成功抵達史瓦帝尼後，北京也痛批賴清德上演偷雞摸狗的「偷渡式」外竄鬧劇。
中國外交部長王毅上週與美國國務卿盧比奧會談時，提到台灣問題是中美關係的「最大風險點」，美國是台灣最重要的國際支持者與武器供應國，這持續引發北京不滿。川普與習近平預計在本月於北京舉行峰會，屆時台灣可能成為討論焦點之一。
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美國國務院發言人補充說，每一位經民主選舉產生的台灣總統，都曾出訪台灣的友邦，包括前總統蔡英文也曾於2023年與2018年訪問史瓦帝尼，「這類出訪屬於例行性活動，不應被政治化」。
報導指出，賴清德原定4月下旬前往史瓦帝尼訪問，但台灣指控中國施壓非洲三國拒絕賴清德專機飛越領空，行程被迫延宕。而在賴清德搭乘史瓦帝尼政府的專機成功抵達史瓦帝尼後，北京也痛批賴清德上演偷雞摸狗的「偷渡式」外竄鬧劇。
中國外交部長王毅上週與美國國務卿盧比奧會談時，提到台灣問題是中美關係的「最大風險點」，美國是台灣最重要的國際支持者與武器供應國，這持續引發北京不滿。川普與習近平預計在本月於北京舉行峰會，屆時台灣可能成為討論焦點之一。
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