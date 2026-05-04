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今天雨勢還沒完 下半天威力增加

▲鋒面、華南移出的雲雨帶持續補充水氣，台灣今天天氣不穩，北台灣要慎防大雨。（圖／中央氣象署）

明「立夏」又濕又涼 周三回暖放晴

▲周一鋒面影響，氣溫開始下滑，特別在周二清晨，北台灣要注意18至19度的低溫。（圖／中央氣象署）

周五再一波鋒面 本周注意氣溫變化

中央氣象署示警，未來一周天氣「兩波鋒面接力報到」，氣象預報中心科長林秉煜指出，今明兩天（5月4日至5月5日）降雨逐步增強，北部、中部山區甚至有局部大雨機率；第二波鋒面則會在周五（5月8日）抵達。林秉煜表示，今天上午，鋒面來到台灣東南方海面，但從中國華南移出的雲雨帶持續補充水氣，使北台灣雲量偏多，中南部則為多雲偶見陽光的天氣型態。隨著雲雨區東移，今天下半天起，降雨將更加明顯，並一路影響到明天白天，整體降雨範圍與強度都將會擴大。林秉煜說明，明天是24節氣「立夏」，北部、中部山區都要持續留意局部大雨發生，降雨範圍也會比今天更廣；提醒民眾，今晚至明晨，北部與中部山區降雨最為明顯，可能出現短時較大雨勢，並對通勤與戶外活動造成影響。周中天氣方面，林秉煜說明，周三、周四（5月6日至5月7日）隨著東北季風減弱及華南雲雨區遠離，水氣將明顯減少，各地轉為多雲到晴，僅東半部有零星降雨，西半部山區午後可能有局部短暫陣雨，整體氣溫也會逐步回升，陽光露臉機會增加。不過好天氣不會持續太久，另一波鋒面周五、周六再度影響台灣，林秉煜提及，屆時降雨將轉為較全面性，北部與東半部氣溫再度下滑，天氣轉涼，各地降雨機率提高，需留意連續降雨與氣溫變化帶來的不適。氣溫方面，林秉煜指出，今天北台灣、東半部高溫明顯下降7至10度，僅22至24度，中南部則仍有28至30度，隨著明日降雨增強，中南部高溫也將下滑2至4度，北部、東半部整天偏涼，高溫22至23度，低溫下探17至20度。