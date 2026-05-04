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▲國民黨立委吳宗憲（右二）宜蘭縣「藍白合」民調勝出，將代表在野陣營挑戰年底的宜蘭縣長大位。（圖／記者邱曾其攝，2026.05.04）

民眾黨與國民黨拍板「2026年聯合治理暨地方選舉合作協議」後，今(4)日公布宜蘭縣長初選民調結果，由國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲勝出，代表在野陣營參選2026年宜蘭縣長。陳琬惠表示，民調結果證明宜蘭縣民選出一位「藍白整合的大隊長」，未來將以「隊友」身分攜手合作。記者會一開始公布此次藍白初選民調結果，由一家民調公司執行，對比式民調結果為吳宗憲27.6%、林國漳28.9%；陳琬惠21.1%、林國漳27.5%，由吳宗憲勝出並代表在野最強人選出戰2026宜蘭縣長。陳琬惠表示，民調結果證明宜蘭縣民選出一位「藍白整合的大隊長」，未來將以「隊友」身分攜手合作，她特別感謝宜蘭鄉親溫暖支持，陪伴走完整場初選。陳琬惠強調，未來宜蘭亟需改革，期盼2026一起守住宜蘭這一局。吳宗憲表示，未來和民眾黨會持續進行政策合作，初選過程雙方展現良好的民主競爭風度，選舉就是要選賢與能，期盼接下來大選過程，朝野不再互潑髒水、充斥謊言、爾虞我詐，一起真心為宜蘭付出。吳宗憲也提到，此次藍白初選過程雙方堅持不互相攻擊，而是推出政策良性競爭，吳宗憲還以「禮運大同篇」自勉，推出「衝、拚、合」政見目標，期盼為宜蘭三明治世代及年長者，減輕生活壓力；讓北北基桃生活圈成為歷史，打造全新「北北基桃宜」大城市共同互助合作，讓宜蘭人「不再當鄉下人」。吳宗憲也強調自己沒有派系、家族、財團背景，未來只會對宜蘭鄉親負責，期盼「政治少一點、民生多一點」。吳宗憲也坦言，民調支持度趨於劣勢，因爲對手林國漳起步得較快，有總統、各部會首長幫忙輔選，未來他將更加努力。媒體聯訪提到未來藍白陣營競選人事規劃，以及僅由一家民調公司執行民調原因，陳琬惠表示，此次民調方式合乎科學精神，充分認同由一家民調公司即能呈現理性、科學的民意結果。陳琬惠也直言，民進黨宜蘭縣長參選人林國漳早從去年10月即獲提名，民進黨府院黨高層全力輔選，其實「我們是和賴清德總統在競選」。對於接續的大選工作，陳琬惠強調「做好隊員角色，隊長交代什麼就做什麼」，勢必全力以赴投入助選工作。吳宗憲則表示，「我沒有財團派系背景包袱」 ，競選人事安排「由我決定一切」，強調以宜蘭人的利益為出發點，人事安排將適才適所，網羅各黨人士、專家學者皆有可能。任何一個位置適才適所，對宜蘭人好就是最佳的位置。媒體詢問，民眾黨未來是否會在鄉鎮市長層級尋求與國民黨合作？是否推派彰化縣議員吳韋達參選2026彰化縣長？民眾黨秘書長周榆修表示，和國民黨的合作討論從未中斷，對於鄉鎮市長選舉規劃，雙方會進一步討論。周榆修也表示感謝媒體朋友連日以來為吳韋達議員連任打出全國知名度，但吳韋達將力拚2026年彰化縣議員連任。