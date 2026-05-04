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肯德基：8炸雞＋6蛋撻399元！1元爽吃4塊雞塊 46折母親節速食優惠

5月5日至5月11日限時7天加碼母親節優惠：

▲香港爆紅的肯德基「開心果脆粒蛋撻」，台灣母親節優惠划算開吃。（圖／肯德基提供）

即日起至5月18日：

肯德基預定快取隱藏優惠：

▲母親節速食優惠加碼！肯德基歡聚分饗桶下殺46折。（圖／記者蕭涵云攝）

必勝客：施捷夫「私廚系列」189元開吃！加價購優惠菜單一覽

泡菜起司雪花牛筆管麵」都只要189元

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◾️單點＋49元起升級「L烤雞套餐」：一份BBQ厚燒雞腿＋飲料或甜點7選1



◾️單點＋80元起升級「XL豪華套餐」：第一份副食6選1＋第二份 副食3選1＋飲料或甜點7選1



▲必勝客施捷夫「私廚系列」189元、「愛心蝦球」開吃。（圖／必勝客提供）



5月討好媽媽母親節快樂Happy Mother's Day！肯德基表示，明（5）日加碼46折速食優惠，「8塊炸雞＋6顆蛋撻」歡聚分饗桶特價399元、還可無痛換吃爆脆無骨雞腿霸新品，車道預定快取1元蛋撻、1元4塊上校雞塊，優惠碼推薦菜單一覽。必勝客全新施捷夫私廚系列日式「明太子干貝鮮蝦筆管麵」189元，加購「愛心蝦球」69元優惠。肯德基感謝媽咪一整年辛勞表示，◾️（原價862元，約46折）◾️（原價862元，約46折）◾️（原價342元，約83折）◾️（原價80元，約69折）◾️（原價743元，約66折）肯德基PK雙饗卡APP，使用線上訂餐「預訂快取」，外帶、外送、內用或車道取餐都有優惠。◾️車道預定快取，◾️（6入）。攜手創新料理名廚施捷夫，推出；加購全新海味副食「愛心蝦球」才69元。還有升級套餐優惠：◾️單點＋25元起升級「L經典套餐」：副食6選1＋飲料或甜點7選