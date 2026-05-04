5月討好媽媽母親節快樂Happy Mother's Day！肯德基表示，明（5）日加碼46折速食優惠，「8塊炸雞＋6顆蛋撻」歡聚分饗桶特價399元、還可無痛換吃爆脆無骨雞腿霸新品，車道預定快取1元蛋撻、1元4塊上校雞塊，優惠碼推薦菜單一覽。必勝客全新施捷夫私廚系列日式「明太子干貝鮮蝦筆管麵」189元，加購「愛心蝦球」69元優惠。
肯德基：8炸雞＋6蛋撻399元！1元爽吃4塊雞塊 46折母親節速食優惠
肯德基感謝媽咪一整年辛勞表示，5月5日至5月11日限時7天加碼母親節優惠：
◾️50498歡聚分饗桶「咔啦脆雞x8+原味蛋撻x6 」特價399元（原價862元，約46折）
◾️50505歡聚分饗桶「爆脆無骨雞腿霸 x 8＋原味蛋撻 x 6」特價399元（原價862元，約46折）
◾️50500開心果蛋撻禮盒「開心果脆粒蛋撻 x 6」特價285元（原價342元，約83折）
即日起至5月18日：
◾️50504薯餅雙入組「薯餅 x 2」特價55元（原價80元，約69折）
◾️爆脆無骨雞腿霸就醬沾分享盒「爆脆無骨雞腿霸 x 6＋中香酥脆薯＋上校雞塊 x 8＋大瓶可樂1.25L＋南洋酸甜醬＋BBQ煙燻醬」特價488元（原價743元，約66折）
肯德基預定快取隱藏優惠：
肯德基PK雙饗卡APP，使用線上訂餐「預訂快取」，外帶、外送、內用或車道取餐都有優惠。
◾️車道預定快取，購買多人餐＋1元多一份上校雞塊（4入）、XL餐＋1元多一顆原味蛋撻。
◾️外送消費滿800元，輸入優惠碼「800FREE」免費送一盒原味蛋撻（6入）。
必勝客：施捷夫「私廚系列」189元開吃！加價購優惠菜單一覽
必勝客攜手創新料理名廚施捷夫，推出全新「私廚系列」筆管麵，開吃日式「明太子干貝鮮蝦筆管麵」與韓式「
泡菜起司雪花牛筆管麵」都只要189元；加購全新海味副食「愛心蝦球」才69元。還有升級套餐優惠：
◾️單點＋25元起升級「L經典套餐」：副食6選1＋飲料或甜點7選
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◾️單點＋49元起升級「L烤雞套餐」：一份BBQ厚燒雞腿＋飲料或甜點7選1
◾️單點＋80元起升級「XL豪華套餐」：第一份副食6選1＋第二份
副食3選1＋飲料或甜點7選1
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肯德基感謝媽咪一整年辛勞表示，5月5日至5月11日限時7天加碼母親節優惠：
◾️50498歡聚分饗桶「咔啦脆雞x8+原味蛋撻x6 」特價399元（原價862元，約46折）
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必勝客攜手創新料理名廚施捷夫，推出全新「私廚系列」筆管麵，開吃日式「明太子干貝鮮蝦筆管麵」與韓式「
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