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總統賴清德成功突破中國封鎖，以搭乘史國專機直飛的途徑，出訪史瓦帝尼進行國是訪問。曾直言「坐困愁城不是辦法」，建議賴清德請教前總統蔡英文的台中市長盧秀燕，今早被問及此事時，滿面笑容予以肯定「祝總統出訪順利」。台中市長盧秀燕今（4）日出席外埔區親子館開幕典禮，活動後媒體問及對賴清德成功出訪的看法，由於會場吵雜，她努力聽清楚提問，笑容滿面地說「喔！總統出訪，祝總統出訪順利！」接著拍手鼓掌喊「謝謝大家」。總統賴清德出訪非洲友邦史瓦帝尼，日前因專機遭取消飛航許可，導致行程被迫暫緩。盧秀燕上月23日曾譴責干擾元首外交的行為，同時強調國家領導人要有能力拓展國際空間，「坐困愁城不是辦法」，並建議賴清德向前總統蔡英文請教，如何解決外交困境。賴清德終於突破中國打壓，2日搭乘專機抵達友邦史瓦帝尼訪問，國民黨看法岐異，黨中央祝福出訪順利，又批評國安外交團隊先前誤判國際形勢，導致總統出訪喊卡，應記取教訓；國民黨前主席洪秀柱受訪也稱，賴清德這次出訪是偷雞摸狗、非常丟臉。