台北市今年初傳出漢他病毒致死案例，隨後近期又有民眾多次目擊老鼠成群出沒，讓防疫議題再度升溫。近日台大醫院婦產科醫師施景中就在臉書透露，有醫師在台北火車站人行道上發現有死亡老鼠，兩隻鳥當場正在啄食其屍體，引發外界對都市環境與衛生問題的憂心。
醫師直擊人行道「2鳥啄死老鼠」！各界擔心生態遭迫害
施景中在臉書貼文指出「參加台大婦產科醫師同門的聚餐，一位醫院的醫師跟我說，他剛剛送太太去台北火車站搭高鐵，就在火車站外圍的人行道上看到一隻老鼠屍體，然後兩隻鳥在老鼠旁邊啄牠的肉，看來，大家擔心的事情就快就發生了。」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「這真的很難解，滅鼠行動必然，但造成鳥類也間接死亡也就變成惡狀」、「台北市區有鳳頭蒼鷹、黑冠麻鷺和台灣藍鵲都會吃老鼠，這些鳥類真的會被害死」、「那天經過大安區路邊也有看到鴿子倒在路邊，從來沒看過有死掉的鴿子.....」、「生態問題爭議很大吧，滅鼠行動不做好像也會被罵」。
對於最近台北市鼠患問題，市政府在公園內投放大量毒藥，雖然市長蔣萬安表示，環境用藥是經過中央核可，投藥位置均和中央原則一致，但仍然被外界檢討，認為鼠藥投放公園，恐怕會造成小朋友和野生動物誤食。環境部也表示，執行公共環境鼠患防治時，應採取更為謹慎的策略，將化學防治（殺鼠劑）視為最後手段，以確保環境安全並避免幼童或寵物誤觸受害。
台北市投藥滅鼠爆爭議！野生動物保育協會發聲揭內幕
WildOne野灣野生動物保育協會也在臉書發聲表示：「面對鼠患，大家的直覺往往是投藥殺光就好，但事實上，問題遠比想像中複雜。台灣曾實施長達40年的全國滅鼠週，透過大量投藥來抑制鼠類，然而，這種做法除了成效有限，更在毒藥選汰壓力下，讓老鼠產生了抗藥性。」
WildOne野灣野生動物保育協會提到，中毒的老鼠不會馬上死亡，甚至會繼續取食，導致體內超量用藥，這些行為異常、喪失警戒心的老鼠，極易被天敵捕獲，毒鼠藥不易分解，會透過生物放大作用，積在猛禽、蛇類等高階掠食者體內，當老鼠的天敵被毒死，原本大自然的天然防治機制就會崩解，陷入「只能靠毒藥 → 天敵死亡 → 老鼠更多 → 使用更多毒藥 」的惡性循環。
WildOne野灣野生動物保育協會強調，如果在極端情況下不得不使用毒鼠藥，就像防治手段藥注意的事情一樣，一定要做好評估並監測毒藥投放前後的成效；限制毒餌站的入口大小，防止鳥類、寵物及小孩誤食；最後則是要精準投放，系統性針對鼠害嚴重的區域進行投藥，避免毫無計畫的「亂槍打鳥式」撒藥或個人用藥。但只要無法解決老鼠延遲死亡、超量用藥與生態毒害的問題，毒鼠藥仍是最不推薦的下下策。
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施景中在臉書貼文指出「參加台大婦產科醫師同門的聚餐，一位醫院的醫師跟我說，他剛剛送太太去台北火車站搭高鐵，就在火車站外圍的人行道上看到一隻老鼠屍體，然後兩隻鳥在老鼠旁邊啄牠的肉，看來，大家擔心的事情就快就發生了。」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「這真的很難解，滅鼠行動必然，但造成鳥類也間接死亡也就變成惡狀」、「台北市區有鳳頭蒼鷹、黑冠麻鷺和台灣藍鵲都會吃老鼠，這些鳥類真的會被害死」、「那天經過大安區路邊也有看到鴿子倒在路邊，從來沒看過有死掉的鴿子.....」、「生態問題爭議很大吧，滅鼠行動不做好像也會被罵」。
台北市投藥滅鼠爆爭議！野生動物保育協會發聲揭內幕
WildOne野灣野生動物保育協會也在臉書發聲表示：「面對鼠患，大家的直覺往往是投藥殺光就好，但事實上，問題遠比想像中複雜。台灣曾實施長達40年的全國滅鼠週，透過大量投藥來抑制鼠類，然而，這種做法除了成效有限，更在毒藥選汰壓力下，讓老鼠產生了抗藥性。」
WildOne野灣野生動物保育協會提到，中毒的老鼠不會馬上死亡，甚至會繼續取食，導致體內超量用藥，這些行為異常、喪失警戒心的老鼠，極易被天敵捕獲，毒鼠藥不易分解，會透過生物放大作用，積在猛禽、蛇類等高階掠食者體內，當老鼠的天敵被毒死，原本大自然的天然防治機制就會崩解，陷入「只能靠毒藥 → 天敵死亡 → 老鼠更多 → 使用更多毒藥 」的惡性循環。