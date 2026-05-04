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醫師直擊人行道「2鳥啄死老鼠」！各界擔心生態遭迫害

就在火車站外圍的人行道上看到一隻老鼠屍體，然後兩隻鳥在老鼠旁邊啄牠的肉

▲台北市今年爆發鼠患問題，市府在公園內投放毒藥滅鼠行動引發各界討論。（圖／NOWNEWS攝影中心）

雖然市長蔣萬安表示，環境用藥是經過中央核可，投藥位置均和中央原則一致，但仍然被外界檢討，認為鼠藥投放公園，恐怕會造成小朋友和野生動物誤食。

台北市投藥滅鼠爆爭議！野生動物保育協會發聲揭內幕

更在毒藥選汰壓力下，讓老鼠產生了抗藥性。」

陷入「只能靠毒藥 → 天敵死亡 → 老鼠更多 → 使用更多毒藥 」的惡性循環。

▲WildOne野灣野生動物保育協會表示投毒滅鼠是最不推薦的下下策。（圖/WildOne野灣野生動物保育協會臉書）

但只要無法解決老鼠延遲死亡、超量用藥與生態毒害的問題，毒鼠藥仍是最不推薦的下下策。