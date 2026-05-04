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▲蕭敬騰當年和方大同（如圖）是同門師兄弟，兩人私交甚篤。（圖／方大同YouTube）

▲蕭敬騰（如圖）日前罹患腸胃型感冒，出發前仍在接受點滴治療的他，一站上舞台便全心投入，帶來熱力四射的演出，十分敬業。（圖／喜鵲娛樂提供）

金曲歌王蕭敬騰（老蕭）2026年「野生」演唱會持續巡迴中，2日於瀋陽市奧林匹克體育中心體育場開唱，除了帶來多首代表作，許多歌迷點唱方大同的歌曲。不過自從方大同離開後，蕭敬騰很長一段時間不能聽、不能演唱他的歌，這次首度唱起方大同創作的作品〈Say A Lil Something〉，蕭敬騰演出後動情表示：將思念化為最實際的音樂傳遞。蕭敬騰當年和方大同是同門師兄弟，兩人私交甚篤，然而對方去年離世，他坦言方大同離開後，怕觸景生情，很長一段時間不能聽、更不能演唱對方的歌。本場演出蕭敬騰首度演唱由方大同為他創作的作品〈Say A Lil Something〉，並特別要求將對方錄製的合聲「推大、推滿」，讓方大同的聲音再次回到現場。演唱結束後，蕭敬騰感性說：「去年怕自己沒辦法面對，唱的時候都會想念大同，所以都沒有唱，但今年選擇換個方式想念他。」希望能感動全場。此外，這次除了在全新舞台演唱多首經典歌曲，蕭敬騰為了能夠親近看台區的觀眾，特別搭乘演唱會「幸運兔環場車」演唱〈阿飛的小蝴蝶〉，近距離與觀眾互動，掀起陣陣歡呼。值得一提的是，蕭敬騰日前罹患腸胃型感冒，出發前仍在接受點滴治療的他，一站上舞台便全心投入，帶來熱力四射的演出，十分敬業。而蕭敬騰開場演奏吉他solo揭開序幕，配上〈王子的新衣〉引爆全場氣氛，他透露：「先前因左手的傷影響，一度無法如常演奏，但他選擇『重新開始』，換手重新練習吉他，從基礎調整，只為再次親自站上舞台演奏。」在滿場觀眾熱情的支持下，蕭敬騰以充沛的能量完成精彩演出，展現舞台魅力，讓現場五萬名觀眾看了過癮，本次演唱會為大型戶外製作全面升級，整體斥資上億元，硬體工程動員超過500位專業人員搭建，打造全方位沉浸式視覺體驗；2026年首站啟航後，他也預告將持續攻佔各大城市，把音樂全面放大升級。