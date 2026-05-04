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3月伊朗戰爭及後續油價波動，導致全球股市面臨上沖下洗。勞動基金運用局今（4）日公布勞動基金最新績效，3月單月績效，經詢問後為虧損3786億元，但今年第1季收益數為4,344億元，收益率為5.76％，仍為呈現正數。勞金局今日公布勞動基金最新績效，卻罕見遺漏3月單月績效，《NOWNEWS》記者詢問勞金局，對方補充3月單月虧損3786億元，但勞金局官員稱並非沒有達到歷史跌點。若以2月單月收益為4,184億元來比較，等於勞動基金收益數月減近8500億元。勞動基金運用局表示，回顧3月市場表現，全球金融市場主要受美伊衝突影響，波動顯著提高，而隨著區域衝突在月內持續升級，能源供應疑慮加劇，帶動國際油價走升，進一步加深市場對通膨上揚的預期，使得投資人對主要央行降息時點的預測轉趨保守。與此同時，美國聯準會（Fed）聲明亦提到中東局勢發展對美國經濟影響的不確定性，引發市場擔憂，受此影響，3月全球主要股市呈現震盪走弱、債市同步修正之態勢，雖市場起伏劇烈，影響短期基金收益率，勞動基金仍維持穩健步伐，專注追求長期投資回報。但勞金局補充，今年截至3月底，整體勞動基金規模為8兆1,874億元，收益數為4,344億元，收益率為5.76％。若加計受託管理之國民年金保險基金及農民退休基金，總運用規模達8兆9,499億元，收益率為5.67％，收益數為4,646億元。以長期成果來看，整體勞動基金及國保基金近10年多平均收益率分別為9.13％及9.36％，近5年多平均收益率分別為11.11％及11.09％，投資績效穩健。