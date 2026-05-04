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總統賴清德原定在4月22至26日前往非洲友邦史瓦帝尼訪問，不過因中共施壓史國周邊國家拒絕開放飛航許可，導致無法成行。直到上週末才搭乘史國副總理專機才抵達史瓦帝尼訪問。非洲聯盟經濟、社會及文化理事會主席西索可（Louis Cheick Sissoko）於社群媒體關切非洲3國領空飛越許可問題。外交部今（4）日感謝西索可關注總統賴清德先前出訪受阻，並強調面對特定國家將政治黑手伸入國際航空及經貿領域，台灣絕不會退縮。發布新聞搞指出，「非洲聯盟經濟、社會及文化理事會」（AU ECOSOCC）西索可主席3日於社群媒體發文，針對近期國際間發生外部勢力干涉塞席爾、模里西斯及馬達加斯加等非洲國家領空事表達憤慨。外交部對西索可主席捍衛非洲國家主權、拒絕外部勢力不當干預的堅定立場，深表認同；並對西索可關注賴清德出訪史瓦帝尼王國行程因先前部分非洲國家取消飛越許可而延期，及其公開呼籲各國保持對自身領空自主權，表達高度肯定及感謝。外交部指出，西索可在貼文中明確強調國家主權不容妥協，呼籲要尊重各國選擇合作夥伴的自主權，其表態不僅是針對賴清德稍早出訪受阻之有力聲援，更精準指出外部干預恃強凌弱的癥結，以及充分展現非洲意見領袖堅拒外力干涉、捍衛國際公平正義的堅定信念。外交部也表示，AU ECOSOCC作為非洲聯盟與非洲公民社會的對話機制，西索可此番發言更明確代表非洲公民社會對於外部霸權宰制非洲的現象已有所覺醒。外交部重申，中華民國台灣、非洲各國及非洲聯盟均高度重視國家主權與自主意識，並致力於建立對等、互惠的國際關係。面對特定國家將政治黑手伸入國際航空及經貿領域，意圖破壞國際常規，我國絕不會退縮，將持續與非洲友好國家及友人深化合作、共同捍衛平等交往的原則，並堅決抵禦各類形式的外交脅迫，攜手守護基於尊重與信任的國際秩序。