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▲張心璇拍下休息室被男粉闖入畫面（如左圖），並在事後透露兩邊球團都非常關心她狀況（如右圖）。（圖／張心璇IG@shennnnn1012）

25歲啦啦隊女神張心璇目前是味全龍Dragon Beauties小龍女、P.LEAGUE+桃園璞園領航猿的啦啦隊員，甜美外貌與精湛舞蹈實力，讓她吸粉無數。而日前張心璇才因不斷被造謠私生活複雜等不實傳聞，而宣布提告酸民。不料昨（3）日再度出事，她獨自在休息室吃飯時，竟突然有一名男粉闖進去，甚至大膽約她吃晚餐，張心璇雖然嚇一大跳，但也故作鎮定的將男粉請出去，並把全程都錄下來，驚悚瞬間火速引發熱議。張心璇昨日於IG公開一段黑白色調影片，透露在休息室吃飯時，突然一名男粉闖進休息室，張心璇雖然嚇一跳，但故作鎮定的跟對方聊天，並用指出對方沒有通行證，所以自己跟工作人員會被罵的方式，委婉請對方出去。不料該名男子竟還問她等下有沒有時間，張心璇詢問原因後，對方還大膽邀約：「想說有空的話，可以一起吃個晚餐？」張心璇婉拒表示要回去桃園，並再度請對方趕緊出去。張心璇也在文中透露當時工作人員正好在場外整理，才會讓該名男子找到機會進到休息室。她也拜託大家給她一點隱私空間，表示女孩休息室是換裝、收拾行李及短暫休息的私密區域，「為了保護大家的隱私與安全，也為了避免在換衣服或整理時造成尷尬，真的拜託大家不要隨意進來休息室內部。」並表示自己很珍惜跟粉絲相處機會，但也希望大家可以互相尊重。該貼文曝光後，火速引發外界熱議，不少網友質疑球團門禁沒有管理好，呼籲要改進維安機制、保護啦啦隊員的安全，並點名張心璇所屬的味全龍與桃園璞園領航猿。對此，張心璇也做出回應，感謝粉絲關心與幫助，透露事件一發生，領航猿球團就給予幫忙，「不僅陪我在休息室排解狀況，最後也安心護送我上車。事後，味全龍球團也立刻致電關心我的狀態。」她也在文中感謝兩邊球團對女孩們的照顧與保護，表示發文只是希望不要再有類似事件發生。張心璇在2017年加入統一獅啦啦隊Uni Girls，開始了她的應援生涯，接著在2019年轉隊至味全龍啦啦隊，現同時為職籃P+桃園璞園領航猿應援。但其實在從事啦啦隊前，她是在做醫藥化學相關工作，不過因為熱愛棒球應援，所以決定轉行開始她的啦啦隊生涯，至今已邁入第10年。