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九合一大選年底將至，原本要拚連任的澎湖縣長陳光復，卻在大年初一不慎跌倒重傷，目前仍在治療中，為選情增添變數，地方近日更傳出支持陳光復妻子吳淑瑾代夫出征的連署書，引起關注。對此，陳光復家人今（4）日臉書發文表示，陳光復3月中旬就能睜開眼睛，且目光可隨聲音移動，並透露，陳光復大女兒昨在陳光復耳邊說，他把在日本公務機關的穩定工作辭掉，讓陳光復血壓直飆160，也讓醫護人員嚇一大跳。陳光復家人在臉書發文表示，在高雄榮總的陳光復，3月中旬就能睜開眼睛，目光可以隨著聲音移動，讓家人都十分興奮，在醫師的指導下，家人也配合做起各種復健訓練，希望能夠透過陳光復的眼神，知曉其恢復的狀況。陳光復家人提到，因為陳光復只有一眼正常，在復健訓練過程中，就頻頻發生「瞪人」的現象，讓醫護人員一時之間，不知道該動？還是不該動？紛紛向縣長的牽手吳淑瑾反應，吳淑瑾只能解釋，「其實那是他很專心在看人」。陳光復家人回憶，陳光復年幼時被野雞啄傷，造成一眼失明的殘疾，但這個創傷並沒有影響陳，家庭與信仰造就陳既開朗又堅強的性格，讓他成為同儕中的領導者，從發願要當一個傳教士，到經歷美麗島事件後，一頭栽進了政治圈，一心為台灣民主運動打拚。陳光復家人說，陳光復26歲第一次參選高雄市議員，想要一鳴驚人，於是學起當年以阿戰爭中，以色列國防部長戴陽一眼失明戴眼罩的形象，經常是國際新聞頭條，於是陳光復也戴起眼罩，四處拜票與演講，成功吸引了大家的目光，「當時，獨眼龍陳光復也被傳播開來！」陳光復家人透露，初與陳光復接觸的人，許多都不知曉其一眼失明，直到他談笑風聲，揚言要把一隻義眼摘下時，才赫然發現陳光復真的是個獨眼龍。陳光復家人直言，陳光復的「一目了然」，全憑用心，雖然此刻他身體正在進行沒有假日、沒有休息的復健之路，但他那隻「有神」的眼睛，依然心繫著每一位鄉親的託付。陳光復家人也向鄉親喊話，「請大家放心，縣長正在努力準備以更銳利的眼光，繼續守護我們最愛的澎湖，讓我們一起為他加油，期待那個愛說笑、有溫度的縣長早日回歸！」